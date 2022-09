酥炸勞力士｜網紅把Rolex黃金Datejust丟下油鍋　結果驚呆網民

美國樂壇天王製作人班尼布蘭柯(Benny Blanco)最近和廚藝網紅Lynja(頻道名稱是Cooking With Lynja)合作拍了段影片讓美食迷驚呆、讓錶迷心醉,因為片中Lynja指定要Benny Blanco把手錶脫下來讓她油炸,重點是手錶可不是一般的手錶。



影片只有短短幾十秒,所以整個流程進展的非常迅速,大意就是當Benny Blanco和Lynja見面時,後者說讓我們來炸手錶吧,Benny Blanco聽了先愣一下,再確認一下自己有沒有聽錯,當對方一臉認真跟他說就是要把手錶拿去油鍋裏炸沒錯。他整個人傻住了,因為那只錶不僅是一款勞力士黃金Datejust,它甚至還是紅髮艾德(Ed Sheeran)送的禮物,行情少說要16,500美金(約13萬港元)。

超認真製作 之後還要錶主自己親嚐這道「酥炸勞力士」(點擊放大瀏覽):

Lynja聽了之後只是淡定地回說「I don’t know, I think we should」,接着就強摘Benny Blanco手上的勞力士,接下來的步驟簡直就像把手錶當成了一根雞腿般,Lynja先把手錶沾滿蛋液、裹粉,接着就到了高潮——把手錶放進滾燙的油鍋裏,直到它變得金黃酥脆再夾起來,炸好後的黃金Datejust乍看還真的有點像一隻雞腿,Lynja還敲了敲手錶看看它有沒有炸得夠脆。

心碎的Benny Blanco已經沒有時間去想手錶還好不好的問題,既然都注定要吃吃看自己的炸手錶了,他只想問Lynja一個問題:「有沒有雞尾酒醬可以借我沾一下調味?」Lynja很貼心地先幫Benny Blanco在炸手錶上淋好檸檬汁,再拿出雞尾酒醬給他,這下沒有藉口的Benny Blanco只好閉着眼把手錶沾了醬就往嘴裏塞,他吃了一口之後,還沒吞下去就先跑到水槽邊把黃金脆皮吐掉,此時Lynja拿着被咬掉一部份脆皮的黃金Datejust展示,然後驕傲地宣布手錶還是正常運作,並稱讚這是一款好錶,即使被炸過也還是沒事。

影片下面引來許多網友留言,結果大家都一樣很傻眼,甚至有人還認為這錶應該是假錶,否則Benny Blanco不可能願意讓Lynja拿去炸,當然真相是什麼光看影片不容易看得出來,只能說這個讓人看得驚呼連連的點子的確達到了一定的娛樂效果。當然我們真心希望手錶沒事,如果它是真錶就這樣拿去炸還真的很可惜,即使Lynja宣稱手錶沒事,但經過被油炸後,手錶後續的處理應該也是一個大工程;不過話說回來Benny Blanco畢竟是王牌製作人,就算手錶真的壞了,以他的能力要買只新的也不是什麼問題,只是這下對紅髮艾德會比較不好意思就是了……

【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:音樂王牌製作人拍攝影片把勞力士拿去油炸 驚人結果出現了】