少女以為巧遇狄維莊遜「肉緊咬胸」網民恥笑：他只是TikTok網紅

若在路上遇到國際巨星或是偶像，相信每個人的心情一定都會超級激動，有些人會鼓起勇氣上前合影，有些人可能只會偷偷分享記錄。近日有一群少女粉絲到沙灘玩耍，以為遇到的是「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），在對方主動要求合影下，還有一名少女興奮到咬他胸部，結果只是長得很像的網紅。



TikTok網紅「therockbrasileiroo」擁有41萬粉絲，本身就是狄維莊遜的大粉絲，似乎也因為如此造型和身材都做到神似偶像，29號更新一段影片，可見一群少女興奮對著鏡頭喊「我愛他」、「Dwayne Johnson」，還有一名女子咬住他的胸肌，而他只是笑笑得沒說什麼。

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影片曝光後引起討論，許多人都猜測少女們應是將「therockbrasileiroo」認成狄維莊遜，才會那麼興奮對着鏡頭頻喊狄維莊遜的名字，更多人關注的點是咬胸女子的瘋狂行為，還有人說「女孩，他不是狄維莊遜」、「他不是The Rock，他只是顆石頭」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】