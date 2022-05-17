DC英雄演員身家大比拼！韋史密夫坐擁3.5億美元不及狄維莊遜一半

漫畫英雄電影持續稱霸全球票房，擔任主角的演員都有機會大發利市，不過在DC漫畫影片群星之中，誰才是最富有的那一位？



據估計應是目前還未上映的《黑亞當》（Black Adam）狄維莊遜（Dwayne Johnson），他的身家約達8億美元，比排名亞軍的韋史密夫（Will Smith）還多出一倍多。

扮演漫畫英雄影片的主角，除了原本的片酬外，常常還能按一定比例分紅，若是票房開出大紅盤再拍續集，酬勞還有大幅成長的空間，因而成為近年來不少藝人最熱中的工作。狄維莊遜在演出《黑亞當》之前，早就蟬聯好幾年的「收入最高演員」冠軍，登上最有錢DC漫畫片演員寶座，一點都不讓人意外。

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而在《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）飾演「死亡射手」（Deadshot）的韋史密夫，在1990年代後期的地位有如當今的狄維莊遜，自然是荷李活眾星裡的大富翁，身家據估計達3億5000萬美元。不過他今年在奧斯卡頒獎典禮上掌摑基斯洛克（Chris Rock）引起各方抨擊，演藝事業必然受到影響，也許在這1、2年內得吃老本，好在他底子夠厚，不至於馬上陷入財務危機。

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排名第3與第4的剛好是兩代蝙蝠俠賓艾佛力（Ben Affleck）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），前者的身家約為1億5000萬美元，後者則為1億美元。儘管蝙蝠俠是DC漫畫中最富有的角色之一，賓艾佛力與羅拔柏迪臣的身家豐厚程度明顯不及狄維莊遜和韋史密夫，但至少比其他幾位英雄主角要好得多。

飾演「和平使者」的John Cena、「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）目前財產皆不到1億美元，分別在6000萬至1000萬美元左右，還有很多成長的空間。

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