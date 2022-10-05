當塑膠遇上天然殺手　蠟蛾幼蟲唾液有降解聚乙烯能力

塑膠是人類製造的垃圾中，最為惡劣的之一。聚乙烯（Polyethylene）廣泛存在於各種塑料製品中，除了焚化以高熱強行銷毀、或堆田「眼不見為淨」外，要如何處理這些塑膠垃圾成為科學家最頭痛的題目。

不過最新的發現顯示，大自然還是有力量可以降解一切，包括這頑固的聚乙烯。



人類每年生產約4億噸的塑膠垃圾，其中約三分之一是聚乙烯。雖然科學家早發現微生物能降解塑膠，但聚乙烯的結構十分堅韌，降解過程要耗費好幾個月的時間。

科學家近日發現，大蠟蛾（Galleria mellonella）幼蟲中的唾液，含有成份可以降解聚乙烯，而且僅需短短數小時就能發揮作用。

圖為4月2日，武漢一個裝置藝術，示意人類丟棄的大量塑膠垃圾。（Getty）

研究員貝托奇尼（Federica Bertocchini）熱衷養蜂，大蠟蛾的幼蟲因會啃食蜂巢的蠟，讓其大為頭痛。但他在清理這些幼蟲時，卻發現了蠟蛾幼蟲的神奇力量：他把幼蟲放在膠袋中，過了一回，袋開始出現很多洞洞。

他其後發現，大蠟蛾幼蟲的唾液中，有着降解聚乙烯的能力。經分析後，蠟蟲唾液有兩種酶，僅需數小時就能在室溫環境下把聚乙烯分解成小聚合物。

蠟蟲過去「嚼食」塑膠這點已一直受到科學家關注，但這種嚼食過程同樣耗時。這次的新發現提供新的方向，把這些酶分離及大量生產，協助處理大量塑膠垃圾。

貝托奇尼表示：「我們的設想是，可以將這些酶用於水溶液中，並將好幾公升的溶液傾倒在垃圾處理廠內收集好的塑膠垃圾上。」「又或是把這種溶液送到更偏遠的地點，像是沒有垃圾處理廠的村莊或小島。」

不過這發現仍在初步階段，還需更多的研究，才能在有意義的規模中展開實際操作。研究已發表在最新一期的《自然通訊》（Nature Communications）中。