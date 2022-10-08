116隻綿羊離奇消失！擬有人用電單車全部偷走　牧場主人大惑不解

英國《每日郵報》報道，英國東南部肯特郡伍德徹奇（Woodchurch）今年9月發生一樁離奇竊案，一幫竊賊「僅騎四輪電單車」就偷走約116頭綿羊，外界猜測被偷走的綿羊恐怕已經屠宰出售。40歲牧場主人洛夫喬伊（Ed Lovejoy）因此損失約1萬7000英鎊（約港幣15萬元）。



洛夫喬伊今年9月聚集他所飼養的羊群時，驚見約116頭綿羊憑空消失。他起初以為可能是羊群逃跑，但四處尋找仍找不到消失的羊群。一名目擊者告訴洛夫喬伊，他看到一輛四輪電單車將羊群趕到田野一個角落，洛夫喬伊意識到羊群是被偷走了。

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洛夫喬伊告訴英國《天空新聞》，他精心飼養的著名品種羅姆尼羊（Romney）被偷走，「這令人感覺很噁心，我認為這些竊賊已用某種方式將羊群宰殺出售」。洛夫喬伊也已經報警，但目前仍沒有找到犯案竊賊。

《每日郵報》推測，偷羊的竊賊們可能自行屠宰羊群，或是請比較不會詢問羊群來源的屠宰場幫忙宰殺，並在市場出售羊肉。英國生活成本危機正在發生，有警告稱英國恐面臨「犯罪危機」，犯罪集團利用生活成本危機進行犯罪，及招募生活陷入困境的民眾入會。

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