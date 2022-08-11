英偷車賊無路可逃竟「躲進熊啤啤體內」 騙警察　因1個破綻被發現

英國一名偷車賊為躲避警察追緝，竟突發奇想鑽入挖空的大熊棉花填充玩具，還將布偶放置在角落，試圖假裝成一個真的布偶。不料眼尖警察發現這隻布偶似乎「在呼吸」，一舉把他逮捕歸案。



根據《太陽報》報道，這宗事件發生在英國曼徹斯特的羅奇代爾鎮（Rochdale），嫌犯是一位名叫約書亞（Joshua Dobson）的18歲男子，他因為偷走一台價值8500英鎊的休旅車、無照駕駛、加油時拒付加油費而遭到通緝，並躲藏在他女朋友的家中。

當地警方表示，他們突擊進房時，警察注意到角落的一隻大熊似乎「正在呼吸」，檢查後竟發現約書亞就躲在裡頭（點擊放大瀏覽）：

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「他在大熊的屁股位置挖了一個洞，然後鑽進去躲起來」，警方還補充，約書亞身高約180厘米，大熊玩偶卻只有150厘米左右。根據警方圖片，該大熊玩偶和台灣好市多曾熱賣的商品應是同一款。

被逮捕後，約書亞還認罪了3月時發生的另一宗汽車竊案，他在上周也已經遭到判刑，不但27個月內不能開車，他也須另服9個月的刑期，警方還說，他現在得要換「硬塞」在監獄裡了，祝他能過得「熊」舒適。

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