金正恩核戰術軍演被指「照騙」　韓國軍方：重複使用1月舊照

朝鮮（又譯北韓）近來軍事動作頻頻，舉行為期2週的核戰術演練，和一系列實彈射擊，領導人金正恩甚至親自進行「現場指導」；不過韓國（又譯南韓）軍方卻於11日指出，在朝鮮官媒發布的演練照片中，有一張飛彈發射照並非近日拍攝，而是今年1月發布過的舊照，擺明就是「照騙」。



《韓聯社》報道，金正恩領導的「戰術核武器部隊訓練」，自9月25日至10月9日止，為期14天，目的是驗證國家戰爭威懾力，及向敵人展示朝鮮的核反擊能力。平壤當局10日也透過《勞動新聞》、《朝鮮中央電視臺》等官媒發布飛彈試射照，包括導彈打擊東部海域無人島上標靶的照片。

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不過，韓國軍方經比對過卻赫然發現，有一張照片和今年1月發布的舊照是相同的。韓國軍方研判，舊照應是地對地戰術導彈試射照，兩張照片不論是閃光、島嶼周邊的波紋都幾乎相同，由於朝鮮未在圖片中附加說明，因此發佈該照片的意圖不得而知。

另外，圖片是與朝鮮9月25日在「西北部一個水庫的水中發射場」實施的彈道導彈試射照一併刊發，韓方研判導彈射程約為600公里，打擊目標不可能是東部海域的島嶼，因為導彈從平安北道泰川一帶射出，距離東部海域只有400公里。

外傳朝鮮可能進行第七次核試，聯合國安理會8日發布一份報告，證實朝鮮確實正處於進行核試驗的「最後階段」，包括挖掘下隧道和測試觸發裝置。

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