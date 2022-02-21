金正恩「帥氣亮相」民眾有感　先軍服令人憶起金正日時代

撰文：ETtoday
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朝鮮最高領導人金正恩本月12日身穿軍綠外套，配上一副深色太陽眼鏡，出席首都平壤華城地區1萬戶住宅開工儀式，與已故父親金正日的穿搭風格「不謀而合」，再加上金正恩年前減重有成，讓朝鮮人民一看到這畫面就「很有感」，不禁想起10多年前「金正日時代」曾經歷的苦難與辛酸。

韓媒稱金正恩上周六穿戴着在朝鮮被稱為「先軍服」的軍綠色外套與太陽眼鏡，現身開工儀式。然而，許多朝鮮人民看見瘦身成功的金正恩這身「帥氣」穿搭，一眼就想起了金正日，因為這是金正日「蒞臨指導」（親自視察）時常出現的穿衣風格。

金正恩穿戴着帥氣的「先軍服」與太陽眼鏡，引發民眾想起金正日「一切以軍事為重」的苦難時期。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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來自平壤消息人士表示，「令人聯想到將軍（金正日）的有先軍服、有色眼鏡和能溫暖耳朵的飛行帽，金正恩都把其中兩項都穿上身了，哪有人還看不出他在模仿父親的呢？」消息人士接着說，看到他這身服裝，許多平壤市民都想起了10多年前金正日時代，所謂「苦難行軍」時期曾經歷的飢荒，以及當時鄉下親戚被餓死的辛酸過往。

另一名消息人士說，說到將軍（金正日）就會想起「先軍政治」，無論是哪個村莊、家畜或姑娘都是軍人的，軍方暴政非常嚴重，但對於入伍的士兵們也不是一段美好的回憶，「因為當時將軍隨時都可能蒞臨指導，所有部隊為此展開一番競爭，付出了很多辛苦。」

據悉，連軍人的家屬也為了要展現部隊「吃好穿好」的形象，每每有活動時，軍人家庭都要上繳100到300公斤的肉類，不僅是軍官夫人，甚至連孩子們都得動員起來，因此在軍人與其家屬的心中，對金正日執政時期也留下了負面印象。這次金正恩「模仿亡父」的時尚穿搭，更在平壤社會中引發一陣批判性的輿論。

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