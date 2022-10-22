《經濟學人》卓慧思封面「激心」？意大利嬲嬲豬不欲與英國為伍

英國首相卓慧思（台譯：特拉斯）（Liz Truss）於當地時間20日宣告辭去首相職務，在任短短45天就下台，成為英國最短命的首相。最新《經濟學人》也以她的插圖為封面，並讓她打扮得宛如古代羅馬女神，單手拿着Pizza（台譯：披薩）形狀的盾牌、另一隻手拿着捲着意大利麵的叉子，諷刺英國將成為下一個意大利。這也引發意大利駐英大使不滿，痛批根本是「刻板印象」。



綜合外媒報道，最新一期《經濟學人》封面寫着大大的「歡迎來到英大利（Britaly）」，將英國和意大利的國名互相融合，諷刺卓慧思執政後，英國的政治和經濟陷入大混亂，淪落到與意大利相同水準。《經濟學人》的官方推特指出，英國面臨許多困難，勢必會被拿來與意大利做比較。不久後，卓慧思宣布辭職下台。

最新一期《經濟學人》的封面，引來意大利和英國人不滿。

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封面也引發意大利人的不滿。意大利《安莎通訊社》（Agenzia ANSA）指出，意大利駐英大使蘭貝蒂尼（Inigo Lambertini）在推特痛批，該封面是啟發自古老的刻板印象。他表示「意大利麵和Pizza確實是深受全球歡迎的美食，但我建議下次可以在封面提及我們的航太、汽車、生技或製藥領域」，強調他們是繼德國之後，歐洲第二大製造強國。他的推文也吸引極右翼「意大利兄弟黨」（FdI）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）等多位意大利人轉發。

據報道，如同蘭貝蒂尼所述，意大利在歐洲確實是僅次於德國的第二大製造業強國，他們的航太、製藥等產業皆在全球保有強大競爭力。但世人往往只對他們留下美食和觀光方面的印象。

不只是意大利人，《經濟學人》的封面也引發許多英國學者不滿，倫敦大學亞非學院開發學教授安德烈奧尼（Antonio Andreoni）就痛批英國的狀況與Pizza和意大利麵無關，是英國自己搞出來的爛攤子。

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