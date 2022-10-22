俄羅斯脫衣舞廳奇招救生意　出示「這證明」睇表演有free drink

俄烏戰爭開打後，俄羅斯男人不是被徵召上戰場，就是去國，導致俄國脫衣舞俱樂部生意一落千丈。



莫斯科脫衣舞俱樂部「金色女孩大道」（Golden Girls veneu）老闆Lucky Lee向記者抱怨，業績從今年2月就不斷下滑，普京（台譯：普亭）宣布動員令後更是只剩40%。

莫斯科脫衣舞俱樂部出奇招促銷，徵兵令下只要出示這證明便可免費看脫衣舞。

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Lucky Lee決定提供福利：只要出示徵兵令，就能在「金色女孩大道」免費觀看兩場私人艷舞，並獲得兩杯免費酒水。

Lucky Lee是一位哈薩克裔俄羅斯商人，同時也是俄羅斯脫衣舞俱樂部協會會長。他呼籲協會其他俱樂部成員響應他的「我們一條心」（We Are Together）促銷活動，並表示促銷已為「金色女孩大道」帶來10%的業績成長。

「人們為保家衛國上戰場，在戰場上消殞、死亡，我們應該用創意鼓舞他們。」

「男人們離開俄羅斯，可能明天就會死。至少讓他們喝一杯免費的，以示支持。」

普京徵兵令造成大量富人出走，害Lucky Lee損失重要客源，也是業績滑落的主要原因。他表示整個產業都在衰退，俄國的有錢人都逃到土耳其、哈薩克和吉爾吉斯。

另一個脫衣舞俱樂部的老闆迪米特表示，今年2月開始，俱樂部的客人就愈來愈少，至今業績已經掉了50%。

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