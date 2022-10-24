打破「眼球凸出最遠」健力士世界紀錄　巴西男：上天的禮物

綜合外電報道，梅斯基塔（Sidney de Carvalho Mesquita）因為眼睛能凸出1.82厘米而創下2023年健力士世界紀錄（又稱：金氏世界紀錄，Guinness World Records），該紀錄在今年1月10日於巴西聖保羅市確認。



梅斯基塔在9歲那年發現自己這項「過人的能力」，喜歡對著鏡子做鬼臉的他，一天突然發現竟然能把眼球推得這麼出來，沒有一個同儕能贏過他，於是他驕傲地秀給家人和朋友看，所有人都被他驚呆。

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梅斯基塔的父母起初很擔心是否是某種疾病的症狀，但經過檢查後確定梅斯基塔是健康的。實際上他的情況有特定醫學術語，叫作「球體脫位」（Globe luxation）。

測量眼晴凸出程度其實需要仰賴嚴謹的科學方式，由驗光師使用測光儀為對象測量。驗光師表示梅斯基塔的健康無虞，而且這反而是「罕見的天賦」。

梅斯基塔說，「我的技能絕對是禮物。是我父親、母親和造物主的恩賜。」他能夠一次推出眼球20至30秒，當眼球回到眼窩正常位置時，會有幾秒鐘的短暫失明現象，他形容眼球彈出眼窩的感覺，像是釋放了身體的某個部分。

梅斯基塔喜歡參加聚會表演給眾人看，他同時也是一名鼓手和DJ，還有一間專營漢堡外送的小公司。

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