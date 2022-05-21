美國男迷上麥當勞巨無霸50年　幾乎天天吃名列健力士世界紀錄大全

《今日美國報》19日報導，美國一名男子歡慶50周年紀念，但對象不是妻子、也不是工作，而是他熱愛的麥當勞巨無霸（大麥克漢堡, McDonald's Big Macs）。



根據《健力士世界紀錄大全》（金氏世界紀錄，Guinness World Records），戈斯克（Donald Gorske）17日歡慶標誌着自己幾乎每天吃上一個巨無霸屆50周年的日子。在過去50年間，戈斯克就只錯過8天，偶爾還會一天吃2個巨無霸。他告訴據健力士世界紀錄，「當我喜歡某件事情時，我就會一直堅持下去」。

獲健力士世界紀錄認證，美國男子50年來吃下3萬多個巨無霸！

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據《健力士世界紀錄大全》指出，戈斯克於1972年前往威斯康星州豐迪拉克市（Fond du Lac, WI）當地的一間麥當勞，並在那裏吃下他的第一口巨無霸。戈斯克說，「我在那一刻說，『我可能會一輩子吃這玩意』。」

從《健力士世界紀錄大全》放上IG的照片可以看到，戈斯克最開始吃巨無霸的麥當勞也恭賀這一位死忠的顧客。該店移除標誌上跟戈斯克名字相應的字母，並在下方的告示牌寫著，「恭喜唐的50年巨無霸」。

戈斯克在1999年吃下15490個巨無霸後，就打破了一生中吃掉最多巨無霸的紀錄。健力士世界紀錄2021年將他吃掉的巨無霸總數更新為32340個。他表示，「我下半輩子大概會每天吃巨無霸」。

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