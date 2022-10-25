美國14歲少女竟撬開祖母保險箱偷走逾10萬港元　做賊原因氣壞父母

青少年的身心發展尚未成熟，稍不留意就可能鑄下大錯；美國佛羅里達州馬里恩縣（Marion County）一名14歲女童，近日疑似為討好同學，竟撬開祖母的保險箱，將裏頭的1.35萬美元（約10.5萬港元）現金分發給同學，東窗事發後，她書包僅存2500美元（約1.95萬港元），令家長氣得報警，警方也呼籲拿到錢的同學們盡快歸還。



《Insider》報道，馬里恩縣警方透露，這名不具名的14歲少女，20日使用螺絲起子和十字鎬撬開祖母的保險箱，偷走1.35萬美元（約10.5萬港元）現金，並帶到就讀的萊克威爾中學（Lake Weir Middle School）分給同學。

警員獲報後立刻趕到學校希望追回現金，不過目前只有2名學生交回約700美元（約5,460港元），還有少女背包內的2500美元（約1.95萬港元），其餘金錢目前仍下落不明。

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少女被逮後，起初宣稱錢是來自一位「不知名人士」，要她拿去分給同學，不過經調查後發現此一說法並不成立，後來才承認是從祖母的保險箱中「偷」來的，高度達15厘米。據悉，這是祖母賣掉房子後的收益，約是她畢生積蓄的一半。

少女目前已遭警方逮捕，將面臨竊盜重罪指控，目前犯案動機仍未明。警方則和校方共同呼籲分到錢的同學誠實歸還，保證不會受罰。

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