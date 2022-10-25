孩子爭執爸媽「看熱鬧」更好？偏心傷害大　專家教你處理3大重點

前段時間給大家分享一篇文章的時候，我提到了CC&DD姐弟倆，因為一件小事「打起來」的場景。有媽媽留言問，你家這倆也老這麼打嗎？請把「嗎」字去掉，是對一個二胎老母親最基本的尊重。



生二胎前啊，每天都在幻想手足之間相親相愛、和諧互動的美好畫面。但是，二胎三年，幻想的外衣逐漸褪去，我才發現，爭寵和打架才是常態。尤其DD這個小人兒戰鬥力日漸增強以後，那才叫一個精彩。

今天撕了姐姐的畫，老大找來訴苦；

明天因為一口零食，倆娃就爭得雞飛狗跳；

後天就可能啥也不為，弟弟純挑釁，給姐姐一巴掌...



當然了，也不光是我。每次聊起二胎話題的時候，評論區的畫風也基本都是這樣的：

（CC爸媽提供）

倆娃這架打的倒是酣暢淋漓，苦了我們這些老母親，天天被要求當「端水大師」。可這碗水真的端得平嗎？

我之前也説過，二胎家庭很難有真正的公平。承認吧，內心那桿秤再怎麼控制，也總會偏向其中一方。那麼，捫心自問，被你忽略的那個，是哪一方？大概，80%的答案都是老大吧。而且，我們的偏袒並非只是表面的時間陪伴、是否關注、或者優先滿足。很多時候，它還以一種更為隱匿的形式存在，讓老大的委屈無所遁形。

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讓老大委屈的，是父母的「非分之想」

你是否經歷過這樣的場景：勞累了一天回到家，只想在沙發上躺屍時，孩子總有本事讓你不得清淨。某天，我家這倆娃不知道因為啥又打起來了，頓時聽到「哇」聲一片！這廂拉着你當判官，那廂追着你要公平......

中年老母好像沒有「躺平」的資格，可有時候真沒耐心聽這邊的「blabla...」，更沒有精力去哄那邊的「嗚嗚嗚~」

所有的聲音，對我來説，都是一種折磨。我不想讓場面更加失控，於是乎，這個時候，就會滋生出一種心理：我希望有那麼一個孩子，是能體諒我的、能幫我分擔的，能幫我終止這場哀嚎的。這個對象，往往會是姐姐。

雖然我不會強迫老大讓着老二，但在我想來，老大總歸是要比老二多吃了兩年鹽、多長了幾年本事......她理應共情我內心的這種煎熬、理應懂得適可而止、甚至可以恰到好處的處理好和弟弟之間的矛盾。

可現實呢，她不僅不能替我分擔，還一直大喊大叫跟我強調，「是弟弟先招惹我的！媽媽你管管他！」這種合理的訴求，在那一刻的我看來，也變成了無理取鬧。

「是他先招惹你沒錯，但你還手有必要下手那麼重嗎？」

如果我是老大，我恐怕也會想頂嘴：「哦，別人來打我，我還個手，還要先考慮分量哦？」相比於沒被我寄予期望的DD，此刻的CC成了我眼中那個更不懂事的孩子。我可能會指責她「能不能讓我省點心」，又或者是故意冷落她、不給她好臉色。

這種隱秘的遷怒對孩子的傷害，遠比明目張膽的偏袒要更嚴重。

（CC爸媽提供）

但當我們站在老大的角度想一想，CC不過是替我這個「不願意處理爭端」的媽媽背了黑鍋。再大，她的人生經驗也只有8年而已，她處理突發事件、處理情緒的能力怎麼可能達到我所期望的程度？

更何況，有些時候，明明就是老二的錯。就像我們家，好幾次，都是DD主動招惹。姐姐認真寫作業的時候，他跑去搗亂，明明是他用不了的文具，他偏偏要搶......幾次都是CC一忍再忍，實在忍不住了，才推他一把。然後他哭得最大聲。

即便是這樣，我還埋怨CC不懂事。想一想，都覺得自己太過分。我不知道你們有沒有在被娃拉着「斷案」的時候，產生過和我一樣的心理。如果有，我希望我的這些感悟，能帶給大家一些思考。

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手足之爭，到底如何保持「平衡」

當然了，問題總歸要解決。現實是，兩個娃就是會每天爭到你面前，就是會眼巴巴的問你要一個公平、求一個安慰。那老母親到底怎麼才能保持這個「平衡」呢？我的經驗是：

1. 既然沒有精力去「斷案」，那就把底線先亮出來

比如我們家現在，其實大多數衝突的起源，都是弟弟先去招惹的姐姐。其實我知道，這麼大點的娃能有什麼「壞心思」？他不過也是想姐姐的關注和陪玩，只是還沒有學會合理的表達自己而已。

但我還是給DD立了規矩，不管什麼原因，一旦對姐姐出現毫無緣由的暴力行為（抓頭髮、打人等），都是會被禁止和懲罰的。

對於姐姐也是，就算是弟弟有錯在先，但如果她出現過激行為，比如嚴重的推撞、毆打等，也會有後果。

所以，現在，一旦出現這種肢體上的衝突，我就先問：我們之前説好的，是什麼來着？其實有規矩在先，很多時候，只要我們稍一提醒，倆孩子就會意識到自己行為有失當他們知道自己理虧的時候，你再評論，就不顯得偏心了。

（CC爸媽提供）

2. 把問題丟給孩子，多「看會熱鬧」

昨天晚上姐弟倆每人挑了一份甜品，DD上面是黃桃塊，姐姐上面是半顆草莓。到家打開，DD就偏要吃姐姐的草莓。

姐姐不給。DD嚎啕大哭、倔強的大喊：「我就要吃草莓！我就要吃草莓！我就要吃草莓！」魔鬼的嚎叫在整個客廳迴盪。

DD看CC不鬆口，開始把炮火轉向我：「媽媽，我要吃草莓」、「媽媽，我要吃草莓！」、「媽媽，我要吃草莓！！」我趕緊把頭埋低，假裝忙碌，一臉不知情突然被Cue的懵：「哦，媽媽知道了，我一會兒帶你去買哈」。

這顯然不是DD想要的答案，他當然不買帳，繼續崩潰大哭……又回攻姐姐：「我要吃草莓」、「我要吃草莓」、「我要吃草莓」……

最後姐姐在咆哮與嘶喊中思考了2分鐘後，鬆口：好吧好吧，給你吃一口，但一人吃一半！我也得吃你一半黃桃！之後，餐桌上傳出姐弟倆的品頭論足：草莓太酸了……黃桃也不怎麼好吃……

Who care這些？我內心只有暗爽：Yes! happy ending！我又忍住了！

之所以咬住牙不干預，是因為我們家踩的坑太多了！通常是奶奶第一個忍不住：「CC，你是姐姐，你就讓DD吃一口吧」。

完！此話一出，就是送命題。因為CC一定會憤怒。「為什麼，我上面就只有半個草莓！蛋糕也是他自己挑的……」balabala一頓輸出。奶奶也會啞口無言，確實也理虧啊，只能埋怨CC作為姐姐不夠懂事、不夠大度。

如果是制止DD呢？「草莓就是姐姐的，人家不給你沒毛病！你憑啥非得要？不給你就哭，你饞你還有理了啊？」首先DD必然會崩潰，因為他畢竟年紀小啊，3歲的他怎麼可能跟8歲的姐姐一樣極好的理解「別人的不能要」這種成熟的社會規則呢？

但更重要的一點，這樣會消滅掉老大的同理心。她看着DD哭，從往日累積的情分來講，姐姐可能會心軟的，不是每次的草莓她都一定特別想吃、不是每次玩具她一定要玩、不是每一次都一定不想讓，她也會猶豫這次要不要讓呢？如果這時候父母跳出來説，是DD沒道理，你完全不需要考慮他。老大的心就會變硬。

（CC爸媽提供）

其實，孩子之間的矛盾並非沒有你的插手，就調和不了。很多時候，反而是我們的插手，成了造成「不公」的源頭。

不論哪方被埋怨，難免會一肚子的委屈。這一肚子委屈也難保不化成一肚子的怨恨。在下一次衝突到來時，以更為激烈的形式出現。

相反，如果你不急着去當那個裁判，事情反而可能會向好發展。所以，我現在看開了，保證安全的前提下，不妨讓矛盾飛一會兒，讓他們自己先嘗試解決。

實在解決不了的，我就從旁提醒下。比如DD搶了姐姐的玩具時，我就問CC，「你有沒有什麼辦法跟他談判，要過來？」你會發現，試過那麼幾次之後，CC的小腦瓜越來越靈活，弟弟經常是輕而易舉就被説服了。

要永遠相信，他們有優化處境的能力。而且，對於老大而言，你讓他自己去主導，投入到解決問題當中，遠比一刀切的給一個答案，效果要更好。

3. 一個扎心的事實：手足之間存在天然競爭關係

也有媽媽問過我，難道這架就這麼一直打下去啦？有沒有什麼辦法避免。

答案是避免不了。事實上，這種天然存在的競爭關係，反而是他們養成健全人格、在社會環境中立足的一個基礎。

我常説，手足之間的衝突是建設性的衝突。他們的相處的確總是伴隨着爭執、嫉妒、生氣、憤怒......但誰能保證，走出家庭以後，所面臨的環境總是一派祥和呢？現在的衝突，就相當於是對日後的一種演練。他們能從這種演練中，學會如何消化情緒、如何理解他人、如何表達自己、如何面對衝突等等。

而且，家庭成員之間的秩序，已然是最安全的一種。能在這種安全的環境中，通過爭吵、談判等方式學會競爭與合作、公平與規則，尊重與體諒，嘗試着自己去解決問題，是件多好的事情啊？對於有二胎的家庭來説，這可是一個「先天優勢」。正因為有了兄弟姐妹，才會讓娃儘早學會處理競爭關係。

所以，一段積極的、良好的手足關係，並非自始至終兄友弟恭。經歷過家庭中的小風浪，才能在未來面對大衝突時，生出自己的解決之道。

（CC爸媽提供）

我一直覺得「鈍感力」是一種生活智慧。

在育兒這件事上，我們習慣了事事敏感，似乎只有這樣，我們才能不讓孩子走歪路。比如娃之間一爭吵，我們總是習慣馬上站出來，覺得只有這樣才能解決好這個問題。

但是孩子越長大我越發現，其實很多情況下，保持鈍感，不那麼着急去做判斷、不那麼焦慮眼下似乎不可解的難題，反而會有一種柳暗花明的感覺。處理二胎之間的矛盾，其實也需要我們保持一點「鈍感」。

你看「當事人」，吵得再兇，過不了多久也直接和好如初了，我們又何必那麼敏感。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院主治醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者；公益普及嬰幼兒養育、疾病、心理知識。



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