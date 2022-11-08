現在見工都這樣？主管嘆遇極品女求職者　自選面試地點還提這要求

許多人出社會後找工作，都會投履歷到心目中理想公司，期望能獲得面試機會並順利錄取。



最近馬來西亞一名地產公司主管分享，碰到一名女性求職者的超奇葩要求，她不僅自行決定面試地點，還要求主管「開車來載我」，讓該名主管看傻眼，直呼現在的求職者都是這樣的態度嗎？

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根據《星洲日報》報道，這名王姓地產主管透露，該名求職者還是社會新鮮人，對方日前看到他們公司的徵人訊息，該名女性求職者坦言，自己沒有地產或銷售方面經驗，但有市場學學位，希望能有面試機會。王姓主管說，決定給對方一次機會面試，沒想到後續發展卻是令人傻眼不已。

王姓主管透露，他邀約對方到公司面試，不料該名女求職者透過通訊軟體表示，自己住在吉隆坡北區的甲洞（Kepong），便詢問他能否到甲洞面試，甚至還回應「可以，我給你地點，你來載我」，這讓公司在吉隆坡南區蕉賴（Cheras）的王男感到十分為難，還問對方：「既然你是來面試的，不能稍微配合一下嗎？」

不料女求職者看完之後仍趾高氣揚，甚至還反斥「原來你沒有誠意請人，換作別人都會願意提供交通」，認為王男並無招人的誠意，因此決定不去了。也因為這句話，讓王男採取沉默結束對話。網友們看完後，紛紛直呼超傻眼，笑稱「願意提供交通的，應該是要帶你去柬埔寨了」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】