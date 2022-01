Robbie Williams割愛收藏品　宣布與蘇富比聯手拍賣3幅Banksy畫作

身份神秘的英國塗鴉藝術家Banksy,向來以諷刺及黑色幽默的創作風格吸引大眾目光,讓全球大批藝術迷爭相收藏。愛好藝術的英國天王Robbie Williams同樣是Banksy的粉絲,日前他宣佈與蘇富比(Sotheby's)合作,於3月2日在倫敦舉行的《NOW當代藝術晚拍》中,拍賣他收藏的《Girl with a Balloon》金屬板畫、《Kissing Coppers》及《Vandalized Oils (Choppers)》共三幅Banksy著作。

《Girl with a Balloon》最初在2003年以塗鴉形式,出現在倫敦滑鐵盧橋橋底。其後於2006年以Acrylic顏料、噴漆和畫布呈現,並於2018年在蘇富比的倫敦拍賣現場中「自毀」,畫作下半部被絞碎。這幅半碎的畫作被名為《Love is in the Bin》,再次於去年拍賣,最終以1860萬鎊(約1.4億港元)天價成交。

《Girl with a Balloon》於2018年在蘇富比的倫敦拍賣現場中「自毀」,畫作下半部被絞碎。(IG/@banksy)

對於Banksy的作品,Robbie Williams大讚其作品充滿感染力,在諷刺的角色讓自己開懷大笑。首次看到自己所收藏的三幅名作,Robbie直言:「我相信它們是Banksy的一流作品,我亦欣賞它們與Banksy街頭塗鴉的淵源。收藏Banksy的作品,就等於成為一個更廣泛的文化運動其中一員。」另外,這3幅畫作在紐約蘇富比展出後,將會移師到香港蘇富比,於2月8、9日供預約鑒賞。