TikTok美女教「用多士爐煎牛排」影片廣傳 倫敦消防局籲不要學
撰文：TVBS新聞網
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影響力和使用人數不斷創新高的社群平台TikTok，卻也存在著諸多危險和不理智的內容，從先前各種危險挑戰、到利用非正常機具烹煮食物，雖然引起眾多討論，卻也讓人擔心用戶的安危。
《Time Out》報道，一則快速吸引超過120萬點閱次數的影片，在TikTok平台爆紅，發文者利用多士爐，進行煎牛排的動作，影片內容也惹怒了「地獄廚神」Gordon Ramsay，直言這到底在幹嘛？
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由一個帳號@itsmeju1iette的用戶自拍上傳，將兩片厚實的生牛排，放進原本是烤吐司切片的機器，利用雙面加熱讓肉熟更快，又不需要動手煎或使用大烤箱，被稱為另外一種方便的烹飪手法。
但這個舉動看在Gordon Ramsay眼中，卻感覺非常傻眼，他呼籲用戶和粉絲們，不要隨意「開發」電器產品的新用途，甚至還動怒罵影片拍攝者是白痴。不只Gordon Ramsay擔心，倫敦消防局也特別發文警告，呼籲民眾不要模仿使用多士爐烹飪牛排，那會有引發火災的風險和危險。
What you having for dinner? This #Electricalsafetyweek we're reminding people to only use electrical products for their designated use. Don't cook steaks in a toaster. pic.twitter.com/9kL1k3wCun— London Fire Brigade (@LondonFire) November 15, 2022
事實上，這則影片早在2020年就在社群流傳，獲得眾多用戶分享喜愛，經過演算法對外擴散，讓利用多士機烹煮牛排的影片，累積超過百萬次點閱，甚至還有不少人仿效拍攝，或是利用多士爐進行其他「挑戰」。
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