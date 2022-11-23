卡塔爾世界盃｜想知遇見的中東男士來自哪國？　看頭巾和長袍

卡塔爾世界盃足球賽（2022 FIFA World Cup）已經開鑼，球迷到主辦國卡塔爾（Qatar，又譯作卡達）觀賽或是在電視看轉播及相關新聞報道，期間可能會看到很多身穿不同傳統服飾的中東男士。其實每個中東國家都有自己的服飾，部份國家的服飾包括頭巾和長袍。只要看他們的頭巾和長袍，就可知道他們是哪國人。



部份中東地區的阿拉伯男士會戴頭巾和穿長袍，不過每個國家的款式都不一樣，以下是卡塔爾（Qatar）、科威特（Kuwait）、阿曼（Oman）、巴林（Bahrain）、阿聯酋（UAE）、沙特阿拉伯（Saudi Arabia）的款式介紹：

卡塔爾

卡塔爾男士的長袍通常以有光澤的布料製成，其中一些長袍附有口袋，或附有從頭頂延伸至腰部的長流蘇裝飾。當地男士會將頭巾摺成眼鏡蛇頭的形狀，而為了方便造型，他們的頭巾布料都是被漿過的，這樣可令布料變得更硬。

中東頭巾：2022年11月20日，卡塔爾隊球迷觀看國家隊在世界盃的賽事（AP）

科威特

科威特男士長袍以高品質布料製作，它們採用修身剪裁，衣領附有一粒扣。當地不少男士會配戴簡單設計的頭巾，也有部份人會將垂在兩邊肩膀的頭巾兩角向上摺，令頭巾左右兩邊呈現對稱的天平形狀。

圖為科威特王儲米沙勒（Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah）（政府網站）

阿曼

阿曼男士長袍通常是色彩豐富的，它們無衣領，胸部位置上方附有短而鬆散的流蘇。當地男士戴帽子而不是戴頭巾，這些帽子繡有彩色圖案，以及有個人特色的裝飾。

中東頭巾：圖為阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）2021年12月訪問英國（Getty）

巴林

巴林男士長袍版型寬鬆，衣領是與襯衫衣領一樣的柔軟款式，一些長袍附有襯衫口袋。當地男士的頭巾設計簡單、優雅而具靈活性，讓男士活動頸部時可更輕鬆。

巴林首相阿勒哈利法（Salman bin Hamad Al Khalifa）2022年9月赴英國出席英女王的喪禮（Getty）

阿聯酋

阿聯酋男士長袍沒衣領，它們有長而鬆散的流蘇，衣袖上有相配的刺繡裝飾。當地男士的頭巾長度落在肩膀對上的位置，很多老師也會戴這款頭巾。

圖為阿聯酋阿布扎比王儲阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan，右二）2022年11月出席COP27氣候峰會（Getty）

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯男士長袍是緊身設計，衣領有兩粒扣，衣袖也附有袖口扣。當地男士的頭巾印有紅色和白色格子圖案。