卡塔爾世界盃︱日本2：1爆冷勝德國　這漫畫34年前已預言過

卡塔爾世界盃，日本隊日前以2：1，逆轉擊退德國，不少人認為就像漫畫般的劇情，就有人發現，早在34年前的漫畫《足球小將》，曾經神預言日本打敗德國！其中，日本選手淺野拓磨在得分的過程，也像是近期熱播的《藍色監獄》真實上演。



《足球小將》預告：「在這個地方，我好像能盡情地踢足球了，林源三（日本原名：若林源三）同學，你要接受我的挑戰喔。」

點擊圖片看看這些漫畫預言了日本隊有什麼表現。

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滿腔熱血一心只想踢足球，這是日本動漫《足球小將》漫畫中主角戴翅偉（日本原名：太空翼）曾率領日本隊，參加世界少年足球大賽打敗西德，等等這劇情好像有點熟悉。

民眾衝向馬路正中央普天同慶，就在2022卡塔爾世界盃日本隊2：1逆轉擊退四屆冠軍德國隊。

比賽下半場日本換上堂安律4分鐘後，門前補射踢破德國大門。

還有淺野拓磨接球之後從右路快速推進，直接從門前零角度破門，8分鐘內就進兩球被認為根本戲劇性發展，一切就跟34年前的《足球小將》一樣，但雷同的不只如此。

《BLUE LOCK 藍色監獄》預告：「足球是11人的團體運動，一個人，捨棄你們常識吧。」

被譽為是動畫界《魷魚遊戲》的《BLUE LOCK 藍色監獄》故事講述，要從300名前鋒淘汰299名，也就是只選出1位「最以自我為中心的人」。

《BLUE LOCK 藍色監獄》預告：「你知道輸了就結束了嗎？仔細動腦子想，快歸位，自己射門得分是多麼難以言喻的喜悅為了那瞬間活著吧。」

對自己有利才重要核心貫穿整部作品，這回世足賽日本得到的第2分各界認為淺野拓磨當時有機會，把球傳給隊友，最後卻選擇自己射門帶來分數《藍色監獄》真實上演。

畢竟就這麼剛好日本舉國歡騰之際《藍色監獄》的作者野村優介，也在推特po出賀圖，兩部動漫不約而同預言世足成為比賽之外另類插曲。

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