世界盃︱日本球迷舉標語謝公司批假　FIFA開心share釣出老闆回應

日本在小組賽爆冷贏德國，讓日本舉國上下都十分開心，而對於能到場邊觀賽的日本球迷來說更是值回票價。FIFA官方推特就捕捉到一位日本球迷高舉著標語，上面寫著：「親愛的老闆，謝謝你准我請假二週！」搭配上他興奮的表情，讓大家都不禁讚嘆老闆真的太佛心！



23日在日本對上德國的賽事進行時，FIFA官方推特貼出一張照片，一名位日本球迷高舉寫著「親愛的老闆，謝謝你准我請假二週！」的紙條，FIFA還在推文中幽默寫上：「希望全世界的老闆都看到」。

日本球迷舉起標語感謝公司批假，沒想到被FIFA拍下並分享到Twitter上。

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更有趣的是，在FIFA貼出這張照片後，還真的釣出該名男子的老闆回覆！原來他是NTT東日本的員工，NTT東日本在自己的推特上分享該則貼文，並寫道：「盡情享受你的假期與世界盃吧！from你的老闆」。

而因為這則推文，也讓推特上充滿讚嘆NTT東日本是佛心公司的意見，讓許多網友不禁笑稱「砸幾千萬廣告費也賺不到這種效果」、「要給這名員工出差費了吧」、「休假中還能幫公司提升形象，這貢獻太大了」。

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