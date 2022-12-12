韓國地鐵孕婦關愛座感應器掀爭議　廣播大大聲　男乘客嚇到彈起身

南韓的公共交通運輸上都會設置關愛座，也有特別給孕婦的關愛座，近期光州地鐵上，孕婦博愛座上方設置了感應器，若有非孕婦的乘客坐下，感應器就會隨即廣播請人離開。



日前就也帖文表示一名男子坐下後，廣播即刻響起，引起全場矚目，令男子嚇得趕緊離開。

韓國光州地鐵在推廣讓座予孕婦方面又有新措施：（按圖了解）

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據《News1》報道，近期韓國Twitter上，一篇「光州地鐵孕婦座椅」引發網民熱議，該名網民表示，一名男乘客剛坐下，就傳出語音廣播「你坐的是孕婦關愛座，如果你沒有懷孕請讓座」，隨後同一節車廂的乘客都將目光集中在該名男子身上，嚇的男子尷尬逃離。

照片上能看到關愛座上除了關懷孕婦貼紙外，座椅上方也有一個感應器，這項功能是光州鐵道公社在2022年9月時試用推出，光州地鐵站共有8個孕婦關愛座，座椅上共安裝了4個紅外線感應器，每2節車廂2個。光州市鐵道公社表示：「目前還在試營運中，我們將透過公眾反應及輿論來決定是否正式使用」。

網友紛紛表示：

．「佔據關愛座的人很多，但好像對孕婦沒有幫助」

．「考慮很周到」

．「這是個很好的方法」



不過有網民持反面態度，「好像是被逼着要體貼」、「如果沒人坐也是空着」等負面反應，也有網民指出，這個感測器是否能正確判斷真的有懷孕，效果令人懷疑。

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