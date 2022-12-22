聖誕節名曲28年來逢12月皆登排行榜　她靠此曲每年淨版稅已賺千萬

每到12月，大街小巷都充滿濃濃的過節氣氛，許多商家也都會播放聖誕歌曲應景。其中由瑪莉嘉兒（Mariah Carey；瑪麗亞凱莉）於1994年推出的〈All I Want For Christmas Is You〉，在全球傳唱了28年，至今仍是不敗神曲。



尤其每到12月，這首歌就會重新衝上告示牌排行榜冠軍。《經濟學人》（The Economist）近期就估算，瑪莉嘉兒光是靠這首歌，每年的版稅收入就高達250萬美金（約1,947萬港幣），而這還不包含她因此接受商演的附加收入。

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〈All I Want For Christmas Is You〉推出後，在全球熱賣超過1600萬張，不僅成為20世紀最暢銷單曲第19名，更獲得3項健力士世界紀錄（Guinness World Records，又譯金氏世界紀錄）認證，自此之後瑪莉嘉兒也被外界封為「聖誕女王」。

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根據澳洲《每日電訊報》報導，瑪莉嘉兒當年僅花費短短15分鐘，就與作曲家Walter Afanasieff完成了這首歌的填詞、譜曲、編曲，也就是這15分鐘的靈感，讓他們從此不愁吃穿。

事後，瑪莉嘉兒受訪時曾透露，自己從小到大最喜歡的節日就是聖誕節，因此在創作這首歌時，靈感就一直源源不絕的噴發，一下就完成了。

但她也坦言，「從沒想過這首歌會成為我生命中重要的一部分，真的很謝謝大家喜歡這首歌。」事實上，除了這首歌以外，瑪莉嘉兒也曾唱過不少聖誕歌曲，但傳唱度始終不如〈All I Want For Christmas Is You〉。

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而愛聖誕節成痴的瑪莉嘉兒，也在去年3月向美國專利及商標局提出「聖誕女王（Queen of Christmas）」的名號專利申請，另外也包含Princess Christmas、QC等商標註冊，使用範圍涵蓋音樂、衣服、食物、保養品等各產業。

但消息曝光後卻引來同樣被封為聖誕女王的 Elizabeth Chan和Darlene Love不滿，她們反對瑪莉嘉兒的商標主張，就連美國法院也認為「聖誕節是給予、而非索取的節日」，拒絕了申請。

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