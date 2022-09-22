戀童癖保姆性侵20名幼童被重囚　強迫男孩互含陰莖狡辯為身體檢查

受到疫情影響，不少學校都需要停課或轉爲網上上課，家中有子女但要出門上班的父母就唯有使用保姆服務。日本最近爆出一宗男性保姆猥褻20位男童的案件，他不但出手摸男童的下體、拍攝過程，還曾向睡夢中的男童臉上射精……



（YouTube：@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

31歲被告、前男保姆橋本晃典強制口交及猥褻20名事發時5至11歲的男童，長達4年又4個月時間，近日被東京地方法院判處20年有期徒刑。《文春オンライン》報導形容，這次是日本史上戀童癖事件中最多受害者的一宗案件。

橋本持有日本的保育士（幼兒教師）資格，平時透過應用程式配對有需要家庭，到他們家中工作時伺機對男童進行猥褻行爲。擔當夏令營義工時，亦曾在廁所和帳篷中猥瑣男童。橋本被逮捕後，警方在其手機發現大量偷拍影片，才揭發數年之間受害的男童共有20人，控告他22項強制性交、14項強制猥褻和20項製造兒童色情物品罪，總共56項罪名。

犯人橋本使用的配對網絡應用程式（KIDS LINE 網站截圖）

👉地鐵癡男跟蹤偷拍女同事3年 法院放生判監前夕女廁內殘殺釀慘劇

男童A在8至10歲的兩年間數次被橋本性侵。第一次是在2015年8月，廣島市內的一個露營場，A被橋本翻弄下體。同年10月在公園廁所內，橋本替A含陰莖，A亦被逼替橋本含陰莖；直至2016和17年仍有性侵。

2017年8月11日，當時7歲的男童B在車上睡覺時，橋本伸手到他褲子中翻弄陰莖。之後兩個月內，B曾5次在兒童設施的多功能廁所中，被橋本觸摸或含住陰莖，並拍成影片。男童C則在睡夢中被拉下褲子，橋本還往他的臉上射精……

雖然橋本有拍下的影片證明犯行，但他並沒有承認所有控罪，更以「確認男童陰莖有沒有發炎、需要清洗」和「只是想與他有身體接觸，並沒有性意圖」等理由狡辯。當然這些狡辯沒有被接納，橋本最終被判20年監禁。

（YouTube：@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

👉性慾旺盛竟是腦退化先兆？每日自慰到出血 專家：兩大職業最飢渴

橋本在2022年6月接受審問時，曾經分享自己前半生的不幸。小學時他媽媽因酗酒離世，曾遭受爸爸家暴，中小學時期亦被欺凌，如在廁所被潑水，曾萌生自殺念頭。但孩子對他「一視同仁」，因此他開始在他們身上尋找慰藉。

橋本指與男童接觸時會感到「安全感和溫暖」，這就是他戀童的原因。即使他以自己的成長過程不理想自辯，男孩們所受到的創傷也不是那麼容易能夠治癒的……

同場加映：日語學校驚揭是黑店 用鐵鏈鎖留學生 宿舍如廢墟要用廁所水煮食

香港人除了喜歡到日本旅行之外，每年亦有不少港人會到當地留學。但最近日本一間語言學校就因用鐵鏈鎖住學生、侵害留學生人權，而受到廣泛關注。事件曝光後學校被當局註銷招生資格，但有日媒日前就揭出更多恐怖事實…… 👉👉👉日語學校驚揭是黑店 用鐵鏈鎖留學生 宿舍如廢墟要用廁所水煮食