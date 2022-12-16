精液是香菇味　陰道視乎陰莖長度可伸縮？5個常見的性愛迷思解析

性愛是正常人都會經歷的一件生活常事，而且是一件美好的事情。透過身體的親密接觸與愛人結合，這是健康的感情狀態。但是，對於性這方面，不管男男女女都有着一些迷思，而以下這5個也是最常見的事項。



1. 陰道的深度

很多人很好奇，女性陰道到底有多深。其實女性的陰道平均值約7公分，神奇的是當陰道遇到較長的陰莖時，還能伸縮。這道理與男性的陰莖一樣，在興奮的時候會變換大小，會根據所進入的陰莖長短、粗細，自動進行調整，因此可以容納各種尺寸的陰莖。

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2. 女性的私處長相

每一位女性都有着不一樣的陰唇，和其他部分的器官一樣，不一定有着一樣的大小，譬如說：眼睛、耳朵或胸部，都很可能出現大小不一、高低的差異。因此，陰唇也不可能完全一樣，顏色也因人而異。

3. 精液的味道

每一個男性的精液有着不一樣的味道，但卻有着唯一的共同味道，就是類似香菇的味道。這是因為當精液經過輸精管到壺腹（Ampulla）時，會產生一種抗氧化劑，與香菇一樣，所以精液也有類似香菇的味道。也有人說精液是甜的，這是因為壺腹也產生果糖，因此會改變精液的氣味與味道。當然，精液也會被所吃的食物影響，尤其是進食刺激性食物如咖喱，氣味則會變得濃烈。健康的精液通常顯得濃稠，顏色則是白色、淺灰色或帶點偏黃色。

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4. 陰道的鬆弛與性行為的次數

許多人有種普遍的「想法」，認為經常有性行為又或者與陰莖較粗壯的男性上牀，陰道就會被撐鬆，但這只是無稽之談。要知道，陰道的伸展性很強，不管你的另一半尺寸多長多大，陰道都只會在性愛的那一刻暫時擴大，之後還是會恢復彈性和緊實。就算生過了孩子，陰道還是會恢復彈性，而陰莖怎樣都不可能比一個嬰兒來得大吧！

5. 怎樣改善陰道的味道

陰道其實很神奇，除了可以伸縮之外，還能自行清潔。因此，不建議使用外物又或者是帶有香味的產品來清洗陰道。這是因為這些產品會破壞陰道裏好菌的平衡，會影響陰道的健康。想要讓陰道沒有異味，可以多吃鳳梨（菠蘿）和柑橘類的水果，最方便的就是橙。橙擁有豐富的維他命C，不但可以中和陰道中的酸鹼值，還可以加強免疫力和有着美白效果。另外，重口味的食物也應該少吃，並且多補充水分都可以幫助改善陰道的氣味。

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人體非常奧妙，就連私密處也隱藏着其秘密。以上這五點，讓我們對身體的私密處有着更深入的了解。

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