麥當勞父子慶生被恥笑寒酸 低調女星罕鬧網民：世界需要多一點愛
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
近日網路上出現一張父親替兒子在麥當勞過生日的照片，引發網友正反兩面評論。有網友認為這照片充滿了父愛，但卻也引來不少網友留言說「太寒酸」、「蛋糕太小了，過不起就不要過」等等。對此，44歲台灣藝人林韋君罕見出面鬧網民：「真正寒酸的是酸民們的心眼吧！」
【圖輯】睇唔出已經44歲！點圖放大看更多台女星林韋君靚相👇👇👇
+20
林韋君昨（21日）罕見在社群平台發表時事新聞看法，看到父親替兒子慶生的照片遭網友說「太寒酸」，她忍不住感慨發文說：「有些人，光是活著就已經拼盡全力了！」，並呼籲「這世界真的需要多一點愛…不要用你狹隘的視野和自以為是的邏輯看待與你無關的事！」。最後，她更向網民喊話：「當你在批判別人的同時，這些業障都會回到你自己身上！希望我們都能擁有善良的心、眼和嘴」，強調要多說好話做好事。
父親帶兒子麥當勞慶生引起討論！香港人轉載集體放暖：滿滿的父愛泫雅同王心凌撞衫1個原因慘敗！網民嘲似鬼片意外應節：太嚇人了…55歲王祖賢除口罩拜神照片網絡瘋傳 網民嘆女神老了：像整容失敗性感女星林莎曬小背心性感照 網民聚焦背後塊鏡反射「隱形上衣」Yumi.k自拍影片突然流鼻血 眼利網民卻聚焦1位置苦勸千祈咪照鏡向佐被岳父證實偷食？郭碧婷昔日1句話竟預言自己下場 網民心疼
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】