麥當勞父子慶生被恥笑寒酸　低調女星罕鬧網民：世界需要多一點愛

近日網路上出現一張父親替兒子在麥當勞過生日的照片，引發網友正反兩面評論。有網友認為這照片充滿了父愛，但卻也引來不少網友留言說「太寒酸」、「蛋糕太小了，過不起就不要過」等等。對此，44歲台灣藝人林韋君罕見出面鬧網民：「真正寒酸的是酸民們的心眼吧！」



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林韋君昨（21日）罕見在社群平台發表時事新聞看法，看到父親替兒子慶生的照片遭網友說「太寒酸」，她忍不住感慨發文說：「有些人，光是活著就已經拼盡全力了！」，並呼籲「這世界真的需要多一點愛…不要用你狹隘的視野和自以為是的邏輯看待與你無關的事！」。最後，她更向網民喊話：「當你在批判別人的同時，這些業障都會回到你自己身上！希望我們都能擁有善良的心、眼和嘴」，強調要多說好話做好事。

近日網路上出現一張父親替兒子在麥當勞過生日的照片。（Facebook@經典語錄）

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