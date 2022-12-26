140聖誕老人零度低溫「集體下海」滑浪　網民睇見都覺凍

【聖誕節】佛羅里達州因極地氣旋，氣溫於24號迎來嚴峻的低溫，然而，如此寒冷的天氣，仍無法阻止140位聖誕老人滑浪手到場參與一年一度的「聖誕老人滑浪（Surfing Santas）」活動 。



據《美聯社》報道，原本應該溫暖舒適的佛羅里達州在極地氣旋的影響下，部分地區罕見出現個位數的低溫，佛羅里達州中部內陸地區的氣溫更下探至2.7度。過去陽光明媚的邁阿密，在24號出現了10度低溫，在報導中指出，南佛羅里達州的民眾觀察到野生的鬣蜥掉落至地上，因這類冷血動物無法在4.4度的低溫下活動，因此從樹上摔落。

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儘管天氣寒冷，第14屆的年度平安夜聖誕老人滑浪活動，依然在24號早上於佛羅里達州的可可海灘上照常舉辦，當天共有140位滑浪手穿著聖誕老人裝，在寒冷的海上挑戰滑浪，現場也吸引了將近一萬名民眾到場為他們加油。

據了解，聖誕老人滑浪活動從2009年開舉辦，當時只有10名聖誕老人滑浪手參加，如今有超過數百位參賽者。但今年因天氣受極地氣旋影響，參賽者縮少到只剩140位。

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