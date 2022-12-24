聖誕大餐｜節日聚餐大魚大肉怕體重上升？4要點享受大餐不怕胖

冬至吃完湯圓，馬上迎來聖誕節，許多民眾已經開始安排聖誕大餐，不過這樣大魚大肉反而會為身體帶來很大的負擔，搞對順序、挑對的東西吃，就不用害怕看著在體重計上的自己愈來愈胖。



台灣營養師高敏敏在Facebook分享幾招歡慶聖誕節的飲食小貼士，教大家在聖誕節吃得開心、也吃得健康，而且還能讓你的血糖平穩、不易囤積，飽足感提高。

4要點享受大餐不怕胖（按圖👇👇👇）

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1. 進食順序

先吃菜再吃肉、再吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化也墊個胃。

2. 肉類優先選擇低脂肉類

海鮮類的油脂跟飽和脂肪比牛排紅肉類低，牛扒可選菲力牛扒油脂含量較低、雞肉類可選雞胸肉；豬肉里肌肉取代煙肉，熱量與油脂比較低；湯類可以以清湯為主，少喝含有勾芡的湯品；沙律醬、番茄醬、蜂蜜芥末、蛋黃醬、沙茶醬熱量驚人，要多品嘗食物的原味、減少沾醬或選擇和風、油醋、橄欖油等；甜食及飲料以少糖、無糖為主減輕負擔，選黑咖啡、綠茶、紅茶不加奶精、無糖降低糖分油脂熱量的攝取。

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3. 酒精攝取量

女性一天攝取小於1份酒精，男性一天攝取小於2份酒精，1份=15g=105大卡。

4. 烹調方式以清蒸水煮為主

盡量選擇清蒸、水煮、烘烤的料理方式，減低高熱量攝取，多吃蔬菜，維持營養均衡。

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享受的同時也要控制好熱量，高敏敏提醒男性一日的熱量攝取約1800大卡，女性約1600大卡，另外避免狼吞虎嚥，要細嚼慢嚥、用餐時間拉長，讓體內消化足夠、傳遞飽足的感覺。

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