網紅效應掀炒賣　英國民眾瘋搶能量飲品　超市要限購

連鎖超市Aldi在英國以特價1.99英鎊（18.7港元）銷售一款能量飲品Prime Hydration，由於這款飲料由兩位網紅推出、且在網絡出現炒風，12月29日大量民眾到Aldi搶購，部份民眾早在凌晨5時排隊，超市內出現混亂場面。



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《每日郵報》報道，這款由兩位YouTuber網紅KSI與Logan Paul宣傳的飲品，在網絡的價錢達到20英鎊（187港元）。

超市推限購

多間Aldi超市門外29日清晨就大排長龍，不少大人帶同小朋友一起排隊，超市也實施了限購，規定該品牌飲料的每款口味，每人只能購買一樽，但很多人還是嘗試購買更多。

網絡影片顯示，不少人在超市內爭相搶購。有一位母親向《每日郵報》指，她兒子拿到一樽飲品後，被一名長者偷了；又有一名父親指「人們都瘋了，那些已成年的大人為了一樽飲料推我的孩子。」

英國記者加雷特（Lee Garrett）撰文稱，他實測到多家Aldi超市試圖購買Prime Hydration，結果早已被買光，連商品都看不到，他在文章標題稱，他試圖在超市購買該款Prime Hydration能量飲料，結果反過來需要補充能量。