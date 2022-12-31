2023新年快樂︱全界各地跨年　這小島最早踏入新年

2022年即將結束，因時區差異，世界各地踏入新一年的「時間」會有所不同，首個地區會在香港時間12月31日傍晚6時迎接2023年，比香港快6小時，而最遲地區就比香港慢19小時。以下列出各地邁入新年的本地時間：



12月31日（香港時間）

晚上6時： 基里巴斯（Kiribati，又稱聖誕島）

晚上7時： 新西蘭（奧克蘭及惠靈頓）、薩摩亞、湯加

晚上8時：俄羅斯（遠東）、斐濟

晚上8時30分： 澳洲（新南威爾士州、豪勳爵島）

晚上9時：澳洲（東部地區）、巴布亞新畿內亞、關島

晚上11時：日本、朝鮮、韓國、印尼（東部地區）

1月1日（香港時間）

午夜12時：香港、中國、台灣、菲律賓、馬來西亞、新加坡

凌晨1時： 柬埔寨、老撾、泰國、越南

凌晨2時： 孟加拉、不丹、哈薩克斯坦

凌晨2時30分：印度、斯里蘭卡

凌晨3時：巴基斯坦、烏茲別克斯坦、馬爾代夫

凌晨4時：阿聯酋、阿塞拜疆、亞美尼亞、毛里求斯、阿曼、留尼汪島、塞舌爾

凌晨4時30分：伊朗

凌晨5時：俄羅斯（莫斯科）、白羅斯、伊拉克、土耳其、科威特、沙特阿拉伯、也門、卡塔爾、巴林、厄立特里亞、埃塞俄比亞、肯尼亞、烏干達

早上6時：烏克蘭、芬蘭、愛沙尼亞、立陶宛、希臘、保加利亞、羅馬尼亞、塞浦路斯、以色列、黎巴嫩、巴勒斯坦、埃及、莫桑比克、博茨瓦納、納米比亞、盧旺達、南非、敘利亞、贊比亞、津巴布韋

早上7時：法國、德國、奧地利、波蘭、捷克、匈牙利、比利時、瑞士、意大利、西班牙、瑞典、丹麥、荷蘭、挪威、阿爾巴尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、斯洛文尼亞、科索沃、克羅地亞、列支敦士登、盧森堡、馬其頓、馬耳他、黑山共和國、尼日利亞、聖馬力諾、塞爾維亞、斯洛伐克、突尼斯、直布羅陀、梵蒂岡、摩洛哥、喀麥隆、中非共和國、阿爾及利亞、安哥拉

早上8時：英國、愛爾蘭、冰島、葡萄牙、布基納法索、科特迪瓦、岡比亞、加納、幾內亞、利比里亞、加那利群島、塞內加爾、塞拉利昂

早上9時：佛得角、亞速爾群島

早上11時：阿根廷、巴西（部分地區）、福克蘭群島、烏拉圭

正午12時：加拿大（大西洋時區）、智利（復活節島除外）、安提瓜和巴布達、巴巴多斯、多米尼加共和國、聖盧西亞、特立尼達和多巴哥、百慕大、維爾京群島、委內瑞拉

下午1時： 加拿大（東部時區）、美國（東部時區）、哥倫比亞、古巴、厄瓜多爾、牙買加、巴哈馬、巴西、秘魯

下午2時：加拿大（中部時區）、美國（中部時區）、墨西哥部分地區、哥斯達黎加、 伯利茲、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯

下午3時：加拿大（山地時區）、美國（山地時區）

下午4時： 加拿大（太平洋時區）、美國（太平洋時區）

下午5時：阿拉斯加

下午6時：新西蘭（庫克群島）、夏威夷

下午7時： 美屬薩摩亞