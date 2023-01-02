美國Mega Millions「連續22期沒人中」累積獎金61億元　史上僅3次

美國樂透彩券「超級百萬」（Mega Millions，又稱兆彩）2022年12月30日開出該年最後一期獎號，可惜最終無人中獎，連續22期沒人中獎，讓高額獎金繼續累積。「超級百萬」方面表示，2023年第一期頭獎獎金預估將高達7.85億美元（約61億港元）。



（編按：這是美國彩票史上的獎金第六高的頭獎，以及「超級百萬」歷史上的獎金第四高頭獎。）

【圖輯】史上只出現3次！美國樂透「連續22期沒人中獎」累積獎金近8億美金（點圖放大了解👇👇👇）

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「超級百萬」1日在官網宣布，由於2022年最後一期開出的6個獎號無人中獎，2023年第一期（1月3日開獎）獎金預估將達到7.85億美元。

「超級百萬」透露，頭獎金額超過7億美元，「超級百萬」史上只出現過3次，且3次金額都繼續累積到超過10億美元才送出。

「超級百萬」2022年12月30日開出的獎號分別為1、3、6、44、51，「超級百萬」金球號7。「超級百萬」玩法是，玩家必須在第一區70個號碼中選出5個，第二區「超級百萬」金球25個號碼中選出1個，6個號碼全中才能抱走頭獎，中獎機率為3.026億分之1。

特別的是，「超級百萬」的中獎者可以選擇分期領取獎金或一次性領取，依本次7.85億美元為例子，中獎者若選擇分期領取，可以未來的29年中陸續領走7.85億美元，但若選擇一次性領取，金額就會減少為3.95億美元。

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