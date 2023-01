英國王室｜哈里梅根新紀錄片　曼德拉孫女批評：用我祖父之名賺錢

由英國哈里王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)監製的Netflix紀錄片《天生領袖》(Live to Lead)2022年12月31日推出。南非已故前總統曼德拉(Nelson Mandela)的孫女恩迪麗卡(Ndileka Mandela)批評他們用曼德拉的名字來吸引觀眾及賺錢。



《天生領袖》由哈里梅根成立的公司及曼德拉基金會(Nelson Mandela Foundation)共同製作,紀錄片內容是多位致力於改變世界的領袖分享啟發人心的人生經歷。英國《每日快報》(Daily Express)1月4日稱,這部紀錄片的靈感來自曼德拉的故事。

57歲的恩迪麗卡接受《澳洲人報》(The Australian)訪問。期間她批評哈里和梅根在紀錄片中用曼德拉的名言來吸引觀眾以及賺錢,但曼德拉家族沒有受益。

在《天生領袖》預告片中,哈里說道「這是受到曼德拉啟發,他曾說過生命中最重要的不僅是我們生活過的事實......」然後梅根接着說道「我們對他人生活的影響,將決定我們生活的意義。」

恩迪麗卡形容哈里和梅根的行為「令人深感不快、而且乏味」。她問道:「爺爺的人生與他有什麼關係?」他指哈里需保持真實,並堅持說自己的故事,而不是挪用曼德拉的故事。

她表示,知道曼德拉基金會支持製作這部紀錄片,但多年來也有人用曼德拉的名言以及他的遺緒來賺錢,因為他們知道這樣做有利可圖,而哈里和梅根與他們沒分別。

恩迪麗卡指自己欣賞哈里有足夠自信來脫離王室,她稱曼德拉也曾為尋找自己的人生道路而反抗包辦婚姻。但她說:「但這是有代價的,你之後須負責自己的生活費。」

恩迪麗卡(Ndileka Mandela)曾出版著作I Am Ndileka: More than My Surname(書籍封面)