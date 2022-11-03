議員開會打瞌睡玩手機　日本市議會出奇招「實捉到你」

官員在正式場合打瞌睡被媒體拍到時有所聞，次數一多難免有損公家單位的嚴肅形象。



日本千葉市市川市議會就因收到上百件投訴議員打瞌睡或分心看書，將議會議程轉播的鏡頭幅度調大，並隨機特寫席中議員，試圖挽回市議會的尊嚴和形象（點擊放大瀏覽）：

+ 12

日媒報導，市川市議會目前已接到投訴電話或信件超過100件，全都是關於部分議員在議事過程看不相關的書籍，甚至打瞌睡，投訴者要求懲處不專心開會的議員。

為安撫市民，市議會決定將原本單純直播議程的攝影機改成轉動鏡頭，可依需求隨機拍攝質詢台下的議員動靜，打瞌睡、滑手機、偷看閒書等等全部無所遁形。

一些市議員贊成這項新規定，「雖然感覺（被特寫）很刺激，但這是好的改變」，也有人做好心理準備應對：「質詢答辯時要準備更仔細，絕對不能露出退縮的模樣！」

延伸閱讀：

病婦「詭異C型坐姿」垂掛病床窒息亡！ 澎湖醫院、護理師判賠198萬確定

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】