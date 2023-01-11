漁夫意外捕獲「外星生物」　全身透明似無內臟　專家揭真正身份

這世界仍有許多未知生物，尤其是海底世界，更是等待人類探索。



日前國外有漁民出海捕魚，結果捕撈到一隻全身透明的未知生物，而且看不出牠裡面有任何器官。

其外觀又與異形長得極為神似，讓他忍不住直呼，「告訴我這不是外星人」。

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相關影片一曝光，立刻引發眾熱議，但也有網友揭露這個透明生物的真實身分。

根據《鏡報》（The Mirror）等外媒報道，日前推特帳號「@TheFigen_」分享一段影片，7日上傳後立刻引發網友們瘋狂瀏覽，貼文還寫下，「告訴我這不是外星人……」。

從影片中看到，漁民捕獲一隻透明生物，外表晶瑩剔透像是果凍，當他稍微輕微擠壓時，這個透明生物隨即伸出長長的觸爪。

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由於模樣太過奇特，加上沒看過這種生物，讓捕撈到漁民出現不少聯想。 該段影片發布後，已經超過千萬次瀏覽，網友們也熱烈討論。

不過，有眼尖專家表示，這其實是一種甲殼類生物「Pram bug」，牠全長約3cm，和常見的蝦子、螃蟹一樣屬於節肢動物，一般過著漂浮在海中的生活，並以某些海鞘為食。

網友們紛紛直呼，「這根本是上帝創造的外星生物，好特別」。

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