手機攝影｜4個 iPhone 14 Pro 拍攝技巧　輕鬆影出 IG-able 靚相

元旦、春節連假接連而至，卸下口罩和解封的國境早讓人迫不及待安排行程，期待踏上旅途的那一刻。Apple 特別邀請攝影師薛越超前部署，用輕便且攝影功能強大的 iPhone 14 Pro 紀錄旅遊點滴，白天到黑夜，從美食近物、遠景、合照到側拍，色彩表現與動靜態畫面運用表現都超乎預期，再用 Lightroom app 稍作調整，不帶相機、不用開電腦後製，也能拍出如攝影集一般動人深刻回憶。



逆光風景更美：活用「光影引擎」

旅遊時清晨拉開窗簾的風景總覺得特別美，然而由於逆光時亮暗部對比明顯，在拍攝上需要留心捕捉。面對遠景的逆光畫面，薛越使用 iPhone 內建相機，將焦點置於畫面中亮與暗處的交界拍攝，再透過 Lightroom 內的光線針對局部微調，以「白平衡」決定照片調性要柔和還是帶有個性。甚至能用「顏色」改變色溫，清晨拍攝畫面也能有黃昏情景的多種不同氛圍呈現。

特別擅長玩味光影的薛越也談到無須對於逆光感到拍攝壓力，他自己反而最喜歡這種時刻。把過曝的壓力轉換成「剪影、燈光師打燈」的想像，要「面對光源」拍並將被攝主體置於光線前方，不但主角能自然突出，在「光影引擎」對於低光源環境的加強下，暗部的細節能仍被保存，既有戲劇張力、情緒也到位，為避免畫面太黃，透過 Lightroom 的「顏色分級」也能只調整局部。更熟練之後也能試著讓光影從畫面側邊投射，不同角度的光影都能形成美麗又有趣的對話可能。

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美食：「2倍光學變焦」用得淋漓盡致

旅途過程中一定少不了吃美食的環節，面對食材、擺盤的多樣色澤和容器高度等，薛越將 iPhone 14 Pro 的 2 倍光學變焦用得淋漓盡致。建議拍攝食物使用 2 倍變焦提供的 48mm 焦距變焦效果，他表示「即便沒有生命的物體都會顯得有深度，讓照片有故事力。」

他分享關於拍攝食物小技巧，如果座位靠窗，可運用窗景和窗光的形狀變化，讓畫面亮暗部更豐富、營造流動感；不想要單調的拍菜色，則能透過餐桌擺設或其他人的手和肩當前景，把菜色放在九宮格線的正中間，有了前景不但不會有置中的呆板感，反而拉出層次。

側寫＆側拍：「2 倍光學變焦」各角度多方運用

與美食拍攝不同，側寫的效果是透過側面紀錄來回味主角未悉心留意之人事物。薛越會用主鏡頭以「俯視」視角拍攝，畫面的所有東西都能清楚呈現，但在太多東西使得構圖難度提升的情況下，用人像模式的2倍光學變焦試圖在凌亂的東西堆裡找重點，將畫面以三分法劃分，透過 Lightroom「暈映」、「羽化」將邊角柔和化，不用刻意擺拍，任何角度畫面都是風景。薛越也表示「其實側拍和側寫多半才是在旅程結束後最能帶來驚喜的表現。」

人物：「4800萬畫素+ProRAW 格式」 留存笑容與皺紋

無論是家庭、朋友或情侶的組合，難能可貴的出遊就開啟 ProRaw 格式拍照吧！升級 4,800 萬像素後不僅細節全面收服，光是在手機上用肉眼就能看見髮絲的光束、衣服的皺摺，也大大延伸了後製影像的彈性。薛越也提醒使用「長按快門」、「按下快門往左滑」的連拍，以及「按音量鍵」當作快門，更能出乎意料地拍到許多美好瞬間。

他認為以直逼單眼級別的口袋相機 iPhone 14 Pro 拍攝旅程的意義便是在於自然和真實性，對於日後回憶起這趟旅程，比起每個景點中的 YA 手勢或定點微笑，跑動、大笑或認真觀賞和品嚐美食的剎那才能勾起當時的記憶和感動。

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