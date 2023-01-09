iPhone 15系列將有5大升級　充電口將轉為USB-C　5G技術會更成熟

Macrumors報導，根據最近的傳言，隨著我們預計將在9月發布的iPhone 15，蘋果似乎正在尋求彌合其iPhone系列標準型號與高端型號之間的差距。



據報導，蘋果「嚴重關注」iPhone 14系列的某些型號的表現，正在尋求重新評估它如何對待下一個iPhone系列的低端和高端型號。

有傳言稱，目前僅由高端「Pro」iPhone獨有的幾項功能將擴展到所有型號，並且其他一些新功能將在iPhone系列的所有型號上提供。下面，我們概述了您可以在即將推出的iPhone 15系列的標準和高端型號上找到的五個功能。

▼▼▼iPhone 15系列將有這5大升級▼▼▼

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1）動態島

動態島是目前在iPhone 14 Pro和iPhone 14 ProMax上的一項功能，它將新的藥丸形切口與iOS相結合，以顯示不同的系統警報，通知等。 Dynamic Island是硬件和軟件集成的結合，預計將在今年晚些時候出現在iPhone 15系列的所有型號上。

2）新型「最先進的」圖像傳感器

2022年11月的一份報告稱，蘋果將使用Sony即將推出的「最先進的」圖像傳感器，產生更豐富、更明亮、更清晰的圖像。新傳感器採用半導體架構，將光電二極管和晶體管放在單獨的層中，允許使用更多的光電二極管。例如，新的傳感器可以幫助拍攝人像照片，並確保即使在強烈的背光下，主體也不會顯得褪色。雖然我們確實希望傳感器的改進將應用於整個陣容，但蘋果最終可能會決定將其保留為「專業」功能。

3）USB-C

自iPhone 5以來的所有iPhone都配備了Lightning端口，無論它們是任何特定iPhone系列的高端還是標準型號。隨著iPhone 15的推出，這種情況將發生變化，因為歐盟新通過的一項法律將迫使蘋果將iPhone及其其他產品過渡到USB-C。新法律將影響iPhone系列的所有型號，包括iPhone 15和iPhone 15 Pro，但有一個問題。

雖然該系列的所有型號都將配備USB-C，但只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max（可稱為「iPhone 15 Ultra」）將受益於更快的傳輸速度。雖然該系列的Pro型號將具有至少具有USB 3.2或Thunderbolt 3的USB-C端口，但該系列的標準型號將僅具有USB 2.0速度，就像現有的Lightning端口一樣。

4）48MP 攝像頭

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max配備了新的主攝像頭鏡頭，可以拍攝48MP質量的照片。 iPhone 14 Pro 系列配備 48MP 傳感器，拍攝的圖像比使用標準 12MP 分辨率拍攝的照片更詳細。根據一份報告，iPhone 15和iPhone 15 Plus將獲得同樣先進的高端相機功能。

相機功能和硬件功能通常是iPhone系列高端和標準型號之間的最大區別之一。為了幫助進一步區分型號，我們預計iPhone 15 Pro將配備潛望鏡鏡頭，我們不希望在整個陣容中出現。

5）更快、更高效的 5G 調製解調器

即將推出的iPhone 15系列的所有型號預計將採用高通的X70調製解調器晶片，該晶片將為iPhone上的5G體驗提供多項改進。與早前iPhone系列中的 X14 晶片相比，X70 利用人工智能功能實現更快的平均速度、更好的覆蓋範圍、更好的信號質量、更低的延遲以及高達 60% 的功率提升。

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