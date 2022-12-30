iPhone 14 車禍偵測頻繁傳出誤報　被指佔用過多救援資源

蘋果在iPhone 14系列中增加了車禍偵測功能，當用戶發生車禍的時候，iPhone 14系列會通過多個傳感器數據判斷是否發生車禍，並自動聯繫救援中心。原來一項非常不錯的功能，但從推出至今卻出現了頻繁誤報的情況。



目前有消息稱，從iPhone 14系列推出這項功能後，美國多地均收到誤報，且數量並不多。一個比較典型的例子是，在科羅拉多州薩米特縣的4個滑雪場上，美國救援中心在一個週末收到並處理了71個誤報。

▼▼▼iPhone車禍偵測誤報被指佔用救援資源▼▼▼

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可以猜測到，由於滑雪過程中出現正常的摔倒、碰撞等情況，意外觸發了iPhone 14系列的車禍偵測，再加上化學過程中大家基本不會特別留意手機的提醒，所以才會出現多次誤報。雖然沒有事故發生，但高頻次的誤報佔用了過多的救援資源，可能會影響到真正需要救援的人。

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