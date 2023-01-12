楊紫瓊是否香港演員惹議　馬來西亞過江龍多　盤點海外成名大馬人

馬來西亞華裔女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）成為金球獎新貴影后，香港文化體育及旅遊局長楊潤雄發文恭賀，當中一句「香港演員在國際影壇大放異彩」引發討論。從網絡留言看，馬來西亞既有不少網民熱議楊紫瓊是否香港演員，更有不少人感嘆大馬人才多，卻往往在外地才能發光發熱。除了楊紫瓊外，這些向外闖的「過江龍」也包括知名設計師Jimmy Choo、大導演蔡明亮等。



在楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）奪得金球奬（Golden Globe Awards）喜劇或音樂劇組最佳女主角後，香港官員以「香港演員」一詞形容她意外成為網絡熱話，馬來西亞人又是怎麼看？

從網絡留言看，基本可分為三種不同反應，一是部份大馬網民指「香港演員」的說法有沾馬來西亞光、認親認戚之嫌，另一邊廂也有部份人認為此說法未算錯誤，因楊紫瓊甚少在大馬發展，反而在香港走紅，可以說是「馬來西亞籍的香港演員」。

至於第三種反應，更是有不少人感嘆在馬來西亞發展空間有限的問題，指當地雖有人才，卻往往無法在本土大放光芒，都是跑到外地發展才能顯出身價，慨嘆「人才流失」。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得金球奬喜劇或音樂類電影最佳女主角（電影劇照）

馬來西亞確有大量在外地成名的過江龍，甚至由於他們當中有多人都是「語言天才」，能說極流利英文、普通話、廣東話，有時候會讓外界誤以為他們來自其他地方。

事實上，這些名人都來自馬來西亞：

設計師Jimmy Choo

周仰傑（Jimmy Choo）是知名的馬來西亞華裔設計師，1948年出生於檳城，從小跟任職鞋匠的父親一起做鞋賺錢，他長大後到英國留學，並在當地發展製鞋事業，更獲得已故威爾斯王妃戴安娜的賞識，鞋店事業精精日上，在成名後，他獲封為馬來西亞拿督。

國際知名設計師周仰傑（Jimmy Choo）2006年在倫敦出席活動（Getty）

導演蔡明亮

在台灣成名的蔡明亮，1957年生於馬來西亞古晉，至成年後到台灣留學，再成為電影導演，他曾執導《你那邊幾點》、《天邊一朵雲》等作品，在歐洲影展取得多個重要獎項，包括《愛情萬歲》獲得威尼斯電影節金獅獎、《河流》獲得柏林影展評審團大獎銀熊獎等。

來自馬來西亞的蔡明亮在台灣成名（Getty）

藝人朱咪咪

香港人熟悉的朱咪咪1954年生於馬來西亞霹靂州怡保，10多歲時曾到新加坡發展，之後再到香港開展事業，拍攝眾多電視劇與電影，她也曾出演馬來西亞電影《撞鬼》。

來自馬來西亞的藝人朱咪咪（FB圖片）

歌手巫啟賢

演唱《心酸的情歌》知名的歌手巫啟賢生於馬來西亞金寶，他曾到多個地方包括新加坡、台灣、香港發展。

導演溫子仁

溫子仁1977年生於馬來西亞古晉，兒時隨家人移民澳洲，成年後到荷里活發展，他曾執導《恐懼鬥室》、《狂野時速7》、《水行俠》等國際知名作品。

導演溫子仁（前）生於馬來西亞（《惡煞》劇照）

媽咪麵創辦人馮振軒

馮振軒是在馬來西亞本土打出一片天的商人，他1971年在馬來西亞創立公司，多年來業務不斷壯大，打出國際，至今媽咪麵是在全球多地暢銷的知名食品。

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▼圖輯：更多在外地知名的馬來西亞人，包括知名企業家郭鶴年等人▼