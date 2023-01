金球獎︱亞裔非裔豐收　楊紫瓊發言遭「干擾」霸氣回應全場笑翻

影壇盛事金球獎頒獎禮(Golden Globe Awards)過去遭批評欠缺種族多元、陷入不公爭議後,1月10日舉行的新一屆頒獎禮上,多名亞裔及其他有色人種演員得獎,被指為荷李活帶來新氣象。馬來西亞華裔女星楊紫瓊(Michelle Yeoh)發表得獎感言時一度遭音樂干擾,她霸氣回應令全場笑翻,展現幽默一面。



60歲的楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),奪得歌舞/喜劇電影最佳女主角獎。她發表得獎感言,包括談到年齡愈來愈大在娛樂圈會遇到的問題,她指自己60歲,因此曾擔心自己的演員生涯即將結束。

國際影壇頒獎禮向來盡量避免典禮嚴重超時,金球獎也不例外,在楊紫瓊繼續發言後,表演嘉賓、美國鋼琴家弗勞爾(Chloe Flower)開始彈奏音樂,提醒她發言時間即將結束。

楊紫瓊未有「屈服」,她笑着對弗勞爾說:「請閉嘴,我可以揍扁你。」(Shut up, please, I can beat you up.)她還繼續笑稱「那是認真的。」(And that's serious.)全場隨即大笑。

楊紫瓊之後繼續向電影製作團隊致謝。

▼楊紫瓊發表感言片段,「請閉嘴」一句出現在約02:00▼

亞裔及多名其他有色人種的電影人都在這屆金球獎取得佳績,除了楊紫瓊外,美國華裔男演員關繼威(Ke Huy Quan)亦憑《奇異女俠玩救宇宙》,奪最佳男配角獎。印度也在這屆取得首個金球獎,電影《革命雙雄》(RRR)歌曲《Naatu Naatu》奪最佳原創歌曲獎。它是一首印度泰盧固語歌曲,作曲者是印度男作曲家M. M. Keeravani。

非裔演員同樣豐收,包括美國女演員金塔布倫森(Quinta Brunson)憑《小學風雲》(Abbott Elementary),奪音樂及喜劇類影集最佳女主角獎。美國男演員威廉姆斯(Tyler James Williams)憑《小學風雲》,奪影集最佳男配角獎。

美國非裔女演員安祖娜比莎(Angela Bassett)憑《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)奪最佳女配角獎。同樣有非裔血統的美國女演員Zendaya憑《毒癮女孩》(Euphoria),奪劇情類影集最佳女主角獎。