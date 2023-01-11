金球獎︱亞裔非裔豐收　楊紫瓊發言遭「干擾」霸氣回應全場笑翻

影壇盛事金球獎頒獎禮（Golden Globe Awards）過去遭批評欠缺種族多元、陷入不公爭議後，1月10日舉行的新一屆頒獎禮上，多名亞裔及其他有色人種演員得獎，被指為荷李活帶來新氣象。馬來西亞華裔女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）發表得獎感言時一度遭音樂干擾，她霸氣回應令全場笑翻，展現幽默一面。



60歲的楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），奪得歌舞/喜劇電影最佳女主角獎。她發表得獎感言，包括談到年齡愈來愈大在娛樂圈會遇到的問題，她指自己60歲，因此曾擔心自己的演員生涯即將結束。

國際影壇頒獎禮向來盡量避免典禮嚴重超時，金球獎也不例外，在楊紫瓊繼續發言後，表演嘉賓、美國鋼琴家弗勞爾（Chloe Flower）開始彈奏音樂，提醒她發言時間即將結束。

楊紫瓊未有「屈服」，她笑着對弗勞爾說：「請閉嘴，我可以揍扁你。」（Shut up, please, I can beat you up.）她還繼續笑稱「那是認真的。」（And that's serious.）全場隨即大笑。

楊紫瓊之後繼續向電影製作團隊致謝。

▼楊紫瓊發表感言片段，「請閉嘴」一句出現在約02:00▼

亞裔及多名其他有色人種的電影人都在這屆金球獎取得佳績，除了楊紫瓊外，美國華裔男演員關繼威（Ke Huy Quan）亦憑《奇異女俠玩救宇宙》，奪最佳男配角獎。印度也在這屆取得首個金球獎，電影《革命雙雄》（RRR）歌曲《Naatu Naatu》奪最佳原創歌曲獎。它是一首印度泰盧固語歌曲，作曲者是印度男作曲家M. M. Keeravani。

非裔演員同樣豐收，包括美國女演員金塔布倫森（Quinta Brunson）憑《小學風雲》（Abbott Elementary），奪音樂及喜劇類影集最佳女主角獎。美國男演員威廉姆斯（Tyler James Williams）憑《小學風雲》，奪影集最佳男配角獎。

美國非裔女演員安祖娜比莎（Angela Bassett）憑《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）奪最佳女配角獎。同樣有非裔血統的美國女演員Zendaya憑《毒癮女孩》（Euphoria），奪劇情類影集最佳女主角獎。