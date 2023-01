楊紫瓊金球獎封后︱奇異女俠玩救宇宙：為亞裔揚威的神奇大媽？

繼昨日(1月10日)於美國國家評論協會大獎(National Board of Review Awards)成為該頒獎禮45年來首位亞裔影后後,著名女影星楊紫瓊今日再憑首部主演荷里活電影《奇異女俠玩救宇宙》捧走金球奬(Golden Globe Awards)音樂 / 喜劇組最佳女主角。

對於電影贏盡口碑兼有望衝擊多個電影頒奬禮的影后殊榮,楊紫瓊曾坦承:「我有想過,而且不只是我,感覺就似是全亞洲人的希望,他們會跟我說,『妳是為大家而贏的』。」



楊紫瓊主演的大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),由去年上映以來不僅票房大賣,也經已在全球各地大大小小的頒獎禮上狂掃殊榮,她本人亦已憑該片摘下23個最佳女主角獎項。

這部電影講述楊紫瓊飾演的主女角Evelyn不理家人反對,與丈夫Waymond到美國追夢,惟追夢不成只能待在自家洗衣店做着乏味的瑣事,生活平平無奇。某天,Waymond突然「覺醒」成另一個人,告訴女主人翁身處多元宇宙,其正被邪惡勢力逐步瓦解,不知就裡的Evelyn臨危受命化身「女俠」挽救宇宙蒼生,始發現這是一場反思的成長之旅。

楊紫瓊在《奇異女俠玩救宇宙》一片,有十分破格的演出。(imdb官網)

《奇》片劇情看似荒誕不經,獵奇又搞笑,但在這些豐富瘋狂的多元宇宙故事背後,卻隱藏著人性議題。該片之所以能在全球大熱,除了將近年爆紅的多元宇宙概念發揮得淋漓盡致外,更集合了動作、科幻、親情、喜劇、驚慄、恐怖、哲理等多種不同元素,成為真正的現象級電影,大大超越同樣講及多元宇宙的電影《奇異博士2》(Doctor Strange 2),甚至有意見認為它是電影史上其中一個里程碑。

楊紫瓊早前接受訪問時曾談到Evelyn這個角色,讓她忍不住哽咽地說:「當我讀到劇本時心想,這就是我一直在等待的機會,讓我能向觀眾展現自己的潛力,我可以很搞笑、很真實、很傷心難過,終於有人發現我身上的無限潛能。」她更因此向原本有機會參演卻拒絕的成龍表示:「你走寶了,兄弟!」

戲裏戲外同為亞裔發聲的「香港影星」

香港人熟悉的楊紫瓊(Michelle Yeoh Choo-Kheng),是馬來西亞華裔女演員,1962年出生於霹靂州怡保市(Ipoh)。成長在一個富裕家庭的她,自小接受良好教育,15歲時到英國主修芭蕾舞,擁有英國皇家舞蹈學院戲劇舞蹈專業學士學位。17歲時因疏於熱身練習,擔心被老師責備,又強行苦練舞蹈時導致脊椎受傷,不得不終止舞蹈生涯。

楊紫瓊於1月10日才於美國國家評論協會大獎中,成為該頒獎禮45年來首位亞裔影后。(Reuters)

挾馬來西亞小姐頭銜來港發展

後來在母親的鼓勵下,楊紫瓊在1983年參加「馬來西亞小姐」選美競賽奪下冠軍寶座。其後,她以這個冠軍名銜來香港發展,藉本地電影最黃金的年代,成功以打女形象打闖出名堂。1997年,她參與荷里活巨片《新鐵金剛之明日帝國》成功踏上國際影壇,之後分別參演《臥虎藏龍》、《我的超豪男友》和《尚氣與十環幫傳奇》等著名電影,奠定國際巨星地位。

此外,楊紫瓊是馬來西亞首名被冊封拿督封銜的藝術家,也是首名被冊封丹斯里封銜的華裔藝人。她的現任男友是前國際汽聯主席、法國籍拿督斯里讓·托德(Jean Todt)。憑着其當前的國際影響力,就連法國奢侈品牌愛馬仕(Hermès)也搶著以其姓氏「楊」打造專屬手袋,並命名為「楊包」(Yeoh Bag)。2022年,她更獲《時代雜誌》選為年度人物(Icon of the Year)並登上雜誌封面,成為亞裔女星第一人。

楊紫瓊參演1997年荷里活巨片《新鐵金剛之明日帝國》,成史上首位華人「邦女郎」。

在贏盡名和利的同時,楊紫瓊亦不忘為亞裔演員發聲,她認為亞裔演員永遠不應該放棄,應該要挺身而出推動亞裔演員在荷里活的定位,不是要等待荷里活改變這條路線,指亞裔演員有很多出色的說故事人。她還將自己的榮譽獻給那些孜孜不倦地工作了一輩子卻一直默默無聞的女性。

去年5月,她成為首位獲得SeeHer獎的亞裔演員後上台表示,「讓這個獎項證明所有女性的故事都需要被看到,讓我們讓它變得普遍,而不僅是一次性的。」

楊紫瓊不時為為亞裔和女性發聲。(Reuters)

「從來沒有聲音」的華裔女性

楊紫瓊為亞裔發聲並非說說而已,她在《奇》片的角色名字原本與本人名字一樣都是Michelle,因導演認為角色與她很相似,想藉此向她致敬。不過,楊紫瓊接受美聯社訪問時透露,她堅持為主角改名,不要用她的名字,否則不會參演。

她解釋:

我相信這個被描寫得如此豐富的角色,值得擁有她自己的聲音。她的聲音正是那些你在唐人街或超市經過、連看都不看一眼的母親、阿姨、祖母的聲音,你對她視若無睹,覺得理所當然。她從來沒有聲音。

感動亞裔移民、女性觀眾

這部內容豐富的電影無疑觸動了許多電影觀眾,特別是亞裔觀眾非常有感。首先,電影中女主角一家經歷了每個移民家庭的「惡夢」,即被稅務局鉅細無遺的審查。這些移民家庭許多都是多代人生活在一個屋簷下,有許多無法解釋收據支出,或是養家糊口者的英語水平有限,有口難言。而她們一家雖然承受巨大的生活壓力,惟在美國仍被視為可疑的外國人。

《奇異女俠玩救宇宙》片上映正值亞裔成為新冠疫情的代罪羔羊。(Getty)

許多亞裔網民還指出,他們擁有不少與電影中部份情節相似的經歷,例如女主角與女兒關係到達分與合的關鍵點,不少人感覺好像是在看到自己的移民母親,第一次成為她人生故事中的英雄;也有人指男主角將一盒賄賂餅乾硬塞給稅務審計員時,想起了家人面臨超速罰單的往事;還有人表示,這部電影讓他們懂得體諒自己同樣喜怒不形於色的亞裔父母,不少人在看後更感動得哭了起來。

誠然,《奇》片的上映時機正值亞裔成為新冠疫情的代罪羔羊,在美國唐人街、大小城市成為種族主義者泄恨目標。近年,亞裔女性遭受仇恨犯罪比例更高,2021年亞特蘭大按摩院槍擊事件等仇恨事件,更引發有關人們傾向將亞裔女性性化或貶低的討論。這部電影透過楊紫瓊的百變形象,讓人得以超越亞裔女性的刻板印象,讓人得以進一步了解並體會到亞裔不同向面的自我探索與掙扎,難免引起亞裔普遍的共鳴。

還有意見認為,這部電影是部驚醒女權的作品,講述女性即使身處不同的社會崗位,都一樣值得欣賞、珍惜和重視。電影崇敬女性在家庭的重要性之外,亦提醒女士不論何種形式的生活,最重要是自強不息永遠是「自己的選擇」。像故事中的楊紫瓊每每把人生路途的對錯,都歸咎於她有沒有揀選到那位正確的男人。這種被動思維正正是當代女性走上女權之路的最大絆腳石。

當然,撇除上述的種種元素外,香港人也有值得支持這部電影以至楊紫瓊繼續爭取3月奧斯卡封后的理由。除了她本人從影以來的破格演出,電影也有不少香港元素,例如戲中一些廣東話對白,以至從男主角關繼威在片中的角色,亦可以看到成龍、周星馳、王家衛身的身影等。