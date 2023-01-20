印度兩漢違法鬥雞　刀片纏雞腿被砍中手腳　最終失血過多喪命

儘管印度最高法院早在2018年宣佈鬥雞違法，仍然止不住當地在桑格拉提節（Sankranti）期間的傳統活動。據《LAD BIBLE》報道，近日印度就有2名男子遭到「綁刀鬥雞」砍傷，兩人最終因為失血過多而死亡。



報道指出在卡基納達（Kakinada）其中一名43歲死者，饒（Gande Suryapraksha Rao）原本正準備將刀綁在鬥雞的腳上，然而公雞疑似因為受到人群驚嚇，情緒激動瞬間飛到空中對男子造成致命傷害。饒的腿當場被鬥雞腳上的利刃切開血流如注，緊急送醫途中已不幸死亡。

另起意外則發生在東哥達瓦里（East Godavari），一名20歲的男性觀眾到現場觀賞鬥雞活動，不料突然被鬥雞的刀砍到手，最終同樣在為期三天的桑格拉提節慶中喪命。

鬥雞是桑格拉提節慶當中相當常見的活動，儘管印度最高法院早在2018年間宣布鬥雞違法，但時至今日鬥雞依然受到歡迎。此外據報道鬥雞的身價約從8,000到20,000盧比（約港幣770元到1,900元）不等，賭金亦相當可觀。

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