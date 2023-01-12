日本水族館「訪客0人」　疑受疫情拖累　員工孤單身影照片瘋傳

位於日本山形縣鶴岡市的「加茂水族館」，館內擁有超過60種以上的水母，還有提供「水母拉麵」等等餐點，是獲得健力士世界紀錄認證，水母迷必去的聖地之一。



不過近來加茂水族館卻因為訪客太少，館方忍不住上網抱怨，意外引起許多迴響。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報道，加茂水族館在1月10日在twitter上PO文，表示參觀人數居然是「0人」，讓館方忍不住哀號「拜託誰來吧…」。

特別現在還有中小學生免費入場、水母介紹導覽及音樂會等等活動，但還是乏人問津。

這則貼文引起了許多網友的注意，紛紛表示「我想去！真的是很漂亮的地方」、「當時逛館，度過了一段沉浸在幻想中的時光」、「來山形一定要去的啊」、「我是在地出身的居民，小時候每個月都會造訪一、兩次」、「我曾從京都騎機車衝！早上五點出發下午三點到，但是完全值得」、「我很想去！但是有工作」、「可惜就是太遠了，而且又下雪」。

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針對大家的熱烈迴響，加茂水族館表示，每一年冬天都會因為下雪的關係，使得參觀人數暴跌，大概只會剩夏天的十分之一而已。加上近期又有疫情紛擾，都已經早上十點了，卻還是一個訪客也沒有。

如今網友給予支持鼓勵，讓館方感到相當窩心，歡迎大家有空隨時前來，館內的魚群、水母和其他水生動物，都會好好等著大家。

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