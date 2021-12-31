美國女機上自行檢測發現染疫　廁所閉關5小時　善心空姐隔門送暖

美國一名教師日前在TikTok上分享，自己在飛行途中發現自己的新冠肺炎快篩結果呈陽性反應後，在機上廁所內自我隔離了5個小時，而該段影片目前已累積超過400萬次觀看人數。



美國教師弗蒂奧（Marisa Fotieo）本月20日從芝加哥飛往冰島時，中途感到喉嚨疼痛，她表示，自己隨身攜帶了幾個快篩試劑，並隨即在機上廁所進行新冠病毒檢測，結果發現結果呈陽性反應。

在接下的飛行途中，弗蒂奧一直待在廁所裏，冰島航空公司的一名空服員替她準備食物和飲料。目前尚不清楚她是否有在登機前進行新冠病毒檢測。

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弗蒂奧事後接受採訪時表示，這是一次瘋狂的經歷，當時有150人在航班上。雖然待在狹小的空間裏，但航空公司盡量讓她感到舒適，確保她在那5個小時內得到所需的一切。

弗蒂奧同行的兄弟和父親的檢測結果都呈陰性，得以在落地冰島後繼續前往瑞士旅行，但弗蒂奧不得不待在冰島一家紅十字會旅館隔離。

（編按：被困在狹小空間長達5小時並不好受，所幸空中服務員艾莉絲多蒂（Ragnhildur Eiríksdóttir）伸出援手，她在後來的5小時內對弗蒂奧送飲料、送餐點，不時關切她的狀況。

弗蒂奧抵達冰島後，進入一間紅十字會的防疫酒店隔離。艾莉絲多蒂不但跟弗蒂奧保持聯絡，還送了聖誕樹、小食及手寫卡片到酒店。艾莉絲多蒂稱，她知道弗蒂奧一個人待在冰島，即使這是進行隔離中，如有人能給自己送來一些東西來，感覺總是好的，「而我應該是那位『有人』。」

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