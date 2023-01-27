日本美女分享嫲嫲50年前舊照　仙氣滿溢震撼　網民高呼「戀愛了」

日本一名正妹模特兒把嫲嫲50年前的「超仙美照」翻拍上傳後，引起日網一陣轟動，甚至登上日本節目，還被台灣PTT鄉民轉發，令網民紛紛驚呼「嫲嫲長超級正」、「好好，50年前就流行迷你裙」、「孫女跟嫲嫲長超像！正正正」、「嫲嫲，我喜歡妳。」



這位嫲嫲應沒想到，50年前的青春美貌到今天仍會被大家讚嘆吧！（按圖了解）

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日本小模「mirei」今年元旦當天上傳嫲嫲50年前的青春美照，現年已經70多歲的嫲嫲在照片裏青春洋溢，留着一頭波浪長髮搭配時髦的穿搭，學院風的造型和迷人的神情，穿越50多年後在2023年仍然擄獲一大片粉絲。

照片引起日網騷動後更登上日本TBS電視台的節目，網友比對嫲嫲和孫女的照片，紛紛驚呼長得非常像，兩人都是大美女。據mirei本人指出，嫲嫲的下廚手藝還非常了得，有許多拿手料理。

PTT鄉民將照片轉發，表示孫女遺傳到了嫲嫲的好長相，美圖連發也讓台灣鄉民看得入迷：

．「嫲嫲，我喜歡妳」

．「哇塞」

．「鼻子好挺」

．「這嫲嫲好正」

．「太正了吧」

．「嫲嫲應該有混血」

．「日本正妹真的好多」

．「這嫲嫲，我可以」

．「嫲嫲我不想努力了」



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