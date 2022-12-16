孫女拒絕接受爺爺離世　賣嫁妝拍電影製造平行世界　入圍國際大獎

撰文：一条
出版：更新：

牛小雨20歲出頭的時候，因為無法接受爺爺去世的現實，決定拍一部電影，製造一個平行世界。把爺爺變成隔壁公園的妖怪，再讓奶奶來演女主角，總在織毛衣，總在思念爺爺。至於她自己，則鉚足了勁想回到童年，厭惡長大，對抗成人世界。
自述：牛小雨　編輯：洪冰蟾　責編：倪楚嬌

這部電影同時是一個普通中國家庭，三代女性彼此支持的憑證。為了給牛小雨拍電影，媽媽偷偷賣掉了家裏的房子，那是留給女兒的嫁妝，奶奶強撐糟糕的身體演戲，用一口氣等到上映那一天。

在影院倒閉、轉型為午休室的此刻，《不要再見啊，魚花塘》已經於11月25日上映。此前陸續入圍洛迦諾國際電影節、奈良國際電影節，在FIRST和北京電影節上一票難求，有人説，這部電影實現了「銀幕內外的雙向撫慰」，「像是做了小時候會做的那種夢，一覺醒來就是十年後。」

+28

1 「就像相信小美人魚變成了泡沫，我相信親人不會離開」

我要講的這個故事，是葉子失去了爺爺，葉子的奶奶也失去了她的丈夫，祖孫兩個人一起生活在爺爺存在過的一個房子裏。他們逐漸發現生活裏有一些異樣，爺爺變成了光，變成了風，變成了影子，換了種方式陪伴她們。

2017年，我爺爺，就是我媽媽的爸爸，去世了。我當時還在北電讀書，對死亡很困惑，一個人昨天還在和我説話，然後我就再也不會見到他了，就拍了短片《青少年抑制》。兩年後，我奶奶因為腎衰竭，身體已經很糟糕，我決定拍第一部長片《不要再見啊，魚花塘》，討論的是要用什麼眼光來看待告別，看待那些已經不得不逝去的東西。

我的答案就是，拒絕接受。

電影裏有個地方叫魚花塘，我把它創造成一個想象的樂園，所有記憶中的人，已經離開我們的人，都可以在空間裏永遠地在一起。我的爺爺，是這個樂園裏的重要人物。他是任意形態的，某種可以自在轉化的宇宙生命。後來，爺爺還變成了狼人，穿著很舊的毛衣，破牛仔褲，髒髒的旅遊鞋，回來看葉子和奶奶。他和其他逝去的人，白天當人，晚上去做妖怪，打打牌、聊聊天、唱卡拉ok，就跟我們平時一樣。

因為我是隔代養大的，爺爺奶奶把我帶大，媽媽在外面拼事業。我小時候是那種大胖子，1米5高就150斤了。爺爺每天接送我上學，我大胖子坐在他的自行車後座上，回家的路上永遠會聽到「咔咔」兩聲，總要壓斷自行車的幾根鋼筋。到一個巨大的上坡，爺爺要一直騎到實在是騎不上去的位置，才會放我下來走。

回到家，第一件事就是吃一整條魚，魚肚子裏還包著奶奶剁的豬肉餡兒，湯也要全部喝乾淨。這只是下午茶而已喔，到了晚飯再接著吃。小時候對奶奶的印象，她好像是住在廚房裏的人，會一直從廚房裏拿東西給我吃。

爺爺去世之後，我在家住了很長一段時間，觀察到家裏從早到晚微妙的光線變化，會有奇怪的影子打在牆上，會有光斑在腳邊環繞，會有不知道哪裏來的風吹進來。因為思念爺爺，我把那些都當成化作萬物的爺爺，他還在這個房間裏遊蕩。

親人去世這樣一個沉重的話題，我知道很多人都經歷過，就想用更温暖和輕快的歌舞，安慰到劇中的人物，我自己，還有更多的觀眾。所以我拍了好幾場奇幻色彩的歌舞戲，靈感來源是90年代長大的孩子，六一兒童節的文藝匯演，妖精們穿著體操服，頭髮扎得很緊，臉上撲著金粉銀粉，眉心點一個紅點。其中一首歌是段英梅的《自言自語》，唱的是「希望一切都停留在童年時光，人們為何總要長大和思想？」

現實裏，爺爺一定是死掉了的，我不會再見到他了。但電影，我可以喋喋不休、胡言亂語，想著如果我不長大，我的家人就不會老，就像相信小美人魚變成了泡沫，我相信爺爺還會回來。

同場加映：Celine Dion罹患惡疾暫別歌壇　一代歌后以自身磨難唱出人生唏噓（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+20

2 一家三代女性大串聯

這部電影，我是導演，我媽媽是出品人，我媽媽的媽媽是女主角。2019年3月我寫完劇本，以正常尋找資金的週期來説，也不太可能在2019年開機。但快要告別夏天的時候，奶奶身體快撐不住了，我們都覺得她活不到明年。再不拍，就沒有機會讓奶奶出演了，我會後悔死。媽媽看我找錢太受罪了，就跟我説，她找到一個老闆願意給投資，讓我放心拍。後來我才知道她在騙我。她把家裏的房子賣掉，本來是留給我的嫁妝。她要花錢給她的女兒拍一部電影，然後這部電影的主角是她自己的媽媽。

開機之前，我坐在小時候房間的牀上，正對著我和爺爺種下的小桑樹，樹底下埋著童年時候，所有養過、又死掉的小動物們，現在這棵桑樹，已經三層樓高了。演戲對奶奶來説很殘酷。她必須反覆地提及老伴不在了這件事，把自己的傷疤重新揭開。雖然奶奶從來沒有跟我提過不想演，也從沒説過這句詞講不了，但我能感受到，她演戲時的情緒波動。拍完電影之後，奶奶一直住在醫院，每隔一天就得透析。我去醫院陪牀，有一天晚上，奶奶看起來睡著了，突然跟我説：「小雨，以後你不要再拍爺爺的事情了。」我才知道，她真的不願意再提及了。奶奶還説，她夢見她死了，去了天上。她那天穿得可好看了，是年輕時候唱戲的那一身行頭，她跟王母娘娘説：「我還有個孫女，她的電影還沒有搞完，你再給我點時間好不好呀！」王母娘娘終於鬆口：「那好吧，你先回去，但你要知道，我很需要你的喔！」

我媽從年輕時就喜歡電影，《世界電影》《大眾電影》收得比圖書館還全。因為我上小學之前就喜歡畫畫，愛看動畫片，決定以後的志向是做動畫。媽媽覺得很好玩，一直願意支持我，全套全套買宮崎駿和迪士尼的碟給我，初中畢業之後，就送我去北京學畫畫，上藝考班，備考北京電影學院的動畫專業。她其實跟電影行業沒什麼關係，因為投資了我的電影才當了出品人。我熱衷於帶我媽走紅毯，我知道她肯定很想走又不好意思，覺得自己有點胖了，有點扭扭捏捏的，我就勸她走。

很多年前我的短片《魚花塘》入圍一個巴黎的影展，正好坎城電影節剛剛結束，我就帶我媽去了坎城，電影節的紅毯還沒撤掉，我媽就在坎城電影節的紅毯廢墟上走了走。後來短片《青少年抑制》入圍FIRST電影展，我就把我媽和朋友們都帶上走紅毯，全女陣容，5個人，陣仗很大，大家肯定在奇怪，這些人到底是誰呀？

我們這個家裏的三代女性，彼此共享著柔軟和堅強，只是男性是缺席的。在電影裏，男性的消失是她們痛苦的來源。現實裏，我覺得父親很像一個茶寵。喝茶的時候，茶案上會擺一個陶瓷的小青蛙或者小和尚，倒完茶以後，拿剩下來的茶澆一下茶寵。它就是一直待在那裏，不產生任何的實際作用。父親在家裏不承擔什麼主要的功能，但他真不在的時候，你也覺得缺了點什麼。

同場加映：友情｜面對被朋友斷捨離　悲傷憤怒的情緒怎消化？5個方法療心傷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+10

3 遠方的朋友稀稀拉拉來相聚

我是一個挺閒散的人，一直沒覺得拍電影是必須要做的事情。大學畢業以後工作了兩年，做分鏡動畫之類的工作，賺了一些錢，但是因為工作太辛苦，腰斷了，做完手術後就不得不回家休息。那半年就只能躺著，我就開始思考，醫生都覺得不可思議，一個22歲的人，腰椎間盤這麼突出，難道我之後的人生就是這樣了嗎？就是躺在牀上畫分鏡？

我覺得還是要拍電影，就繼續去讀研究生。這一次長片，是我第一次嘗試工業化的製作，整個建組過程就是，稀稀拉拉，稀裏糊塗。藝術指導蘭志強老師，我直接把他「綁架」回合肥，再把劇本給攝影指導鄧旭老師看，他決定加入，這是開拍前十天，這個組只有三個人。我把葉子喊回來演另一個女主角，我們大概六七歲的時候認識，小學、初中、高中都在一起，是最親密的朋友。她是一個互聯網公司的產品經理，除了主演我的作品以外，沒有演過其他電影。為了幫我，她辭了職來演，演完遇上互聯網大裁員，很長一段時間找不到工作。

後來製片人匆匆趕來，捎來一個執行導演，執行導演又捎來一個現場剪輯，現場剪輯又被徵用為熊孩子的演員，劇照師成了啞巴兒子的演員。大家朋友喊朋友，從四面八方聚了過來，幫我一塊完成作品。打光，折磨死我們的攝影了。劇本里的描述就幾句話，奶奶在沙發上打毛線，爺爺的影子出現在奶奶背後的紗簾上，這個影子靜靜地看著奶奶，在紗簾上踱步。

鄧旭老師第一次看到這樣的描述，以為這是一個特效鏡頭，進組之後我才説不是的，是要實拍的，要在物理空間實現一閃而過、稍縱即逝的光線。他以為我在開玩笑，我就給他看很多我在家裏收集到的光線的照片，説這些光都是爺爺。他才發現原來是真的。他就在我家待了兩三個整天，跟我一起觀察從早到晚的變化，找奇怪光線的來源。我們在窗户外邊搭了三五米的高台，花了很多錢在燈光上，打很大的燈，射到鏡子上，找到微妙的角度，通過非常複雜的光線折射實現。家裏看不出來什麼，整個房子外面已經亂成了一鍋粥。

還有一個辦法來自奶奶。以前我們家冬天會曬鹹肉和香腸，小鳥就會來偷吃，奶奶就想了一個招，把廢舊的光盤掛在陽台上，做成小魚的樣子，光盤折射陽光把鳥趕走，我們就在電影裏保留了這個物件。拍攝的場景就是我家。因為我相信爺爺的靈魂真的在這個空間裏，我不相信換了一個場景，爺爺的靈魂可以抵達。但在家拍攝，以後也不會再這樣了，簡直就是大抄家。劇組對一個空間的殺傷力，我原本沒有任何預期的。當這一切發生的時候，已經開弓沒有回頭箭。一個生活空間，100多平方，三五十個人進去，連站都沒有地方站。最直接的恐怖，每個人都需要上廁所的。我們家地板用了20年都還像新的一樣，劇組進去10天以後，地板已經裂開了。

美術指導置景的時候，就把家裏所有的東西都翻出來，根據畫面的需求擺放。那肯定不是一個生活上的需求。我們一般晚上會把第二天的景先置好，第二天來現場，景完全消失了，所有東西都被奶奶物歸原位，有些重要的道具奶奶還會把它藏起來。奶奶一直覺得我們現場道具在偷她的寶貝們。所以道具隊就跟奶奶打一個時間差，比賽誰先把東西藏起來。有時候還是被奶奶搶佔了先機，道具隊就去求奶奶，能不能拿出來借我用一下？奶奶還會裝模作樣説，我沒有拿什麼東西啊，我不知道你在説什麼。

現在奶奶就是有一口氣在吧，我私心以為奶奶能活到現在，就是因為想要看到這部電影的願望非常強烈，以至於能用一口氣撐到首映的那一天。上映後，我們給奶奶在合肥辦了一場放映。坐在輪椅上的鄭聖芝女士，成為一個真正的明星，出席自己主演電影的首映儀式。

前幾天，我帶著電影去跑電影節，要用户口本辦簽證，我打開來，看到爺爺的那一頁上寫著「已註銷」，已經過了很多年了，但那三個字我還是很難接受。親人去世這個事情是永遠無法忘記的，恰恰是我們不會忘了已經離開的親人，他們才可以在我們的意識世界裏永生。生命當中的這些痛苦，就像一塊磚頭，我把這塊磚頭放到了自己的口袋裏，這個重量永遠都是在的，只不過是時間越久，我慢慢能習慣這塊磚頭的重量。

真．女人天花板！窮家女如何15歲考上史丹福一步步當上Meta CFO？FB、IG用咩相做icon？頭像反映7種人格　心理學家：越性感越自卑面相｜注定畀人呃的5大特徵　蒜頭鼻易被熟人欺騙利用、人財兩失ROXY創始人當億萬軍火商情婦　熱戀過後終認清自己不過是一件商品從生日日期看你的內心強大程度　這3天出世的人意志力完勝其他人面相｜微胖女生更好命！6個部位有肉幸福帶財　下巴飽滿晚年無憂風水｜10大破財徵兆要小心　屋企2處髒亂會漏財　這色銀包最招財

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv

人物訪問
電影
內地電影業
亞洲電影
電影節
電影
一条