無P圖！日本網民拍下大雪中的麥當勞　直呼：這是天堂

日本從24日起迎來入冬寒流，威力堪稱10年來最強，多地出現破紀錄低溫、降下大雪，許多交通運輸與航班取消或延期，降低民眾外出意願，走在街上，在這寒冷的天氣中營業的店家也寥寥無幾，不過日本一名網友拍下了大雪中一間營業的麥當勞，稱那盞溫暖的燈光對比身後的紛飛大雪，宛如救世主般溫暖人們的心和胃，貼文上傳後吸引數十萬網友朝聖。



一名日本網友「めかぶ」25日在推特Po出一張照片，貼文中寫道「在暴雪中一間宛如救世主的麥當勞」，圖片中背景是大雪紛飛的黑夜，地上被厚厚的積雪覆蓋，整張圖中沒有其他建築物，只有一間麥當勞，除了招牌的燈光引人注目，剛好從門口走出的一位顧客也成了畫龍點睛之處。

網民在twitter上傳了大雪中依舊營業的麥當勞。（twitter@aybena）

【相關圖輯】麥當勞杯蓋上「4個凸點」藏神秘暗號惹網熱議 內行人揭真正用途（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

照片一出引發廣大網友熱議，許多人感嘆道「那裡是往天堂的路嗎」、「真的是救世主耶」，也因為整張圖片實在是太像一幅畫，也有網友丟出疑問「這是真實存的嗎」，而原Po也親自回覆這是真實存在的一間麥當勞，地點就在神戶，圖片絕對沒有造假。

Google Map的街景圖，可看到這間麥當勞的真面目。（google）

【相關圖輯】美國麥當勞前經理警告「千萬別點這飲料」！食譜內幕曝光嚇窒網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 1

延伸閱讀：

到麥當勞悠哉吃飯…英國男子吃太慢遭開3757元停車罰單

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】