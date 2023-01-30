《吸血新世紀》羅拔柏迪臣跌下王座　科學認證「全球最英俊」是他

撰文：聯合新聞網
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娛樂圈永遠不缺漂亮面孔，就算曾經備受喜愛的俊男美女，也時時需要面對更新、更有吸引力的人來競爭這種強大威脅。

向來以古希臘「黃金比例」為評選標準的英國醫美研究單位，公布最新「全球最英俊男子」的名單，昔日登上過冠軍的「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson；羅伯派汀森）掉到第6名，《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）首季男主角雷吉尚佩奇（Regé-Jean Page，飾演哈斯丁公爵）成為新的第1名。

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無怪乎羅拔柏迪臣近日接受訪問時，大批荷里活對「男性美」的嚴苛標準，吐了一堆保持健碩體格的苦水，還大嘆：「這一行永遠有人比你更健美、體態更好。」

其實，連臉蛋也是一樣，總是會有更俊俏或帥氣的新面孔冒出來，因此實力、外表和運氣，才會都缺一不可。

最新出爐的最英俊男子冠軍雷吉尚佩奇，堪稱近年來人氣最高的黑帥哥，自從因《柏捷頓家族：名門韻事》走紅後，大片邀約不斷，還一直是下一任007的熱門人選。他被稱讚有最完美的眼睛，不管是高度位置，或是大小，都拿下高分，此外他的嘴巴也長得相當好，唯一稍稍扣分的是鼻子的長度與寬度。

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綜合分數拿下亞軍、僅以些微差距落敗的是「雷神索爾」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth；克里斯漢斯沃），他被形容是最符合傳統帥氣偶像的長相，五官個部分的分數都很高，同樣也是在鼻子的部份扣到分。

第3名「金牌拳手」米高B佐敦（Michael B. Jordan；麥可B喬丹）是又一位排名極高的黑人帥哥，在下巴、鼻子和眼部位置的得分都很高，額頭、臉型和脣形稍差一些。

第4名則是前「1世代」成員、近來積極參與拍戲的哈利史泰爾斯（Harry Styles），下巴分數逼近滿分，是臉部長得最佳的部位。

其餘包括羅拔柏迪臣、前「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans；克里斯伊凡）、資深俊男佐治古尼（George Clooney；喬治柯隆尼）、《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）混血帥哥亨利高汀（Henry Golding）以及狄維莊遜（Dwayne Johnson；The Rock巨石強森）等都風光上榜，皆是通過「黃金比例」認證、長相過人的帥氣男子。

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米高B佐敦
Harry Styles
Chris Evans基斯伊雲斯
George Clooney佐治古尼
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