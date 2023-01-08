【MUJI無印良品2022銷量排行榜．家具收納】PP櫃桶因疫情跌下神壇

每年到了年末最期待的就是各種排行榜了，尤其是「無印良品MUJI」的排行榜就像是導購聖經一樣，看完之後就可以根據需要添購家中所需要的用品。



本篇整理了2022年室內家具、生活廚房用品、收納用品的熱銷排行榜，想要讓居家生活煥然一新的朋友絕對不能錯過！

【懶人包】一個圖輯看清MUJI無印良品2022室內家具、生活廚房用品、收納用品銷量排行榜（點擊放大瀏覽）：

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1. 室內家具TOP5

第五名：懶骨頭沙發（体にフィットするソファ）

舒服又有支撐度的懶骨頭沙發一直都是無印良品的熱賣商品，只要有了它家中任何一個角落都是放鬆天堂。多樣的沙發套花色能夠根據家中布置更換搭配，不需再買一個枕心經濟又實惠！

第四名：自由組合層架（スタッキングシェルフ）

木製的自由組合層架非常好用，除了可以拿來擺放物品之外也能當作室內的輕隔間使用，即使小空間也能隔出兩個區域。除了既定的套組之外也有其他配件可擴充使用，讓空間變化無限大。

第三名：SUS組合層架系列（スチールユニットシェルフ）

SUS鋼製組合架十分堅固耐用，不論是客廳、廚房、臥室或是浴室陽台都能任意擺放。超級多樣化的配件能夠隨心所欲搭配出自己心目中的理想收納，書桌、儲物推車、衣櫥、洗衣架都沒問題。

第二名：壁掛家具（壁に付けられる家具）

第二名的壁掛家具是首次進入熱銷排行榜的商品，日本的房子大多是使用石膏板作為隔間材，這系列的壁掛家具就是專門為了這樣的牆面所設計出來。不需要請專業的師傅自己也可以簡單完成裝設，拆下來之後也不會破壞牆壁租屋族的朋友也能隨心所欲布置自己的房間。

第一名：附床板床褥（脚付マットレス）

沒有意外的附床板床褥持續蟬聯家具類銷售排行第一名！不需要另外購買床架就可有堅強的支撐，不但省荷包也省空間。夫妻怕干擾彼此睡眠的朋友也可入手兩張人床靠在一起，沒有床框的設計只要使用雙人床的床罩看起來就是一般的雙人床喔！

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2. 生活、廚房用品TOP5

第五名：矽膠調理筷（シリコーン菜箸）

生活廚房用品的第五名是矽膠調理筷，芯材使用安定的不鏽鋼，好清潔又不會發霉。前端使用矽膠材質十分防滑，讓夾取食物更加方便。

第四名：聚氨酯三層海綿（ウレタンフォーム三層スポンジ）

具有良好的起泡以及排水效果，特殊的造型設計即使便當或水杯的接縫處也能清洗的十分乾淨。三入只要299日圓的划算價格，買起來囤貨隨時替換更方便。

第三名 鋁製衣架褲・裙用（アルミハンガー・パンツ／スカート用）

室內專用的鋁製衣架造型簡約，這款附有兩側夾子可輕鬆夾起褲子裙子，即使是開放式衣櫃使用也不會顯得凌亂。以往衣架類都是上衣使用的衣架入榜，今年很特別居然是由下半身使用的衣架奪得生活廚房用品類的第三名。

第二名：地毯清潔滾輪補充紙（カーペットクリーナー用替えテープ）

第二名是地毯清潔滾輪補充紙，家中有地毯又不想要藏汙納垢最重要的就是經常清潔。每天順手將髒污滾一滾後直接撕下丟棄，就可輕鬆完成地毯保養。

第一名：竹纖維100%桌上用面紙（竹１００％卓上用ティシューペーパー）

榮登第一迷的是使用天然素材製作，沒有漂白也沒有添加柔軟劑的竹纖維100%桌上用面紙，小巧的尺寸放在餐桌上使用最適合。使用上要注意的是，這款面紙不溶於水在廁所使用時請勿沖入馬桶。

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3. 收納用品TOP5

第五名：棉麻聚酯收納箱（ポリエステル麻・ソフトボックス）

棉麻聚酯收納箱可以搭配無印良品的各種組合層架當作抽屜使用，不使用的時候也能摺起來收納不佔空間。很適合拿來收納小朋友的玩具或是難以分類的小物。

第四名：PP抽屜型資料盒（ポリプロピレンケース・引き出し式）

抽屜型的收納箱拿取東西十分方便，這個系列尺寸較小很適合拿來整理文件或是書桌上的東西。能堆疊使用讓桌面或層架更整齊劃一。

第三名：PP抽屜型衣物收納箱（ポリプロピレン衣類ケース・引出式）

以往都是收納類第一名的PP抽屜型衣物收納箱今年掉到第三位，或許是因為疫情外出或搬遷的機會不多，因此衣物收納的需求也沒有以往那麼多。可根據內容物選擇不同大小，半透明的設計可以隱約看到裡面裝的是什麼衣服，一樣是值得入手的收納神器！

第二名：軟質聚乙烯收納盒（やわらかポリエチレンケース）

軟質聚乙烯收納系列圓角的設計讓室內空間更為活潑，PE素材防水又耐冷，只要添購上蓋也可以當作雪櫃內的收納或堆疊使用。

第一名：聚丙烯檔案盒（ポリプロピレン ファイルボックス）

收納類的第一名是已經登上收納熱銷榜好幾年的聚丙烯檔案盒，可以根據收納使用入手不同的大小檔案盒，彼此又可巧妙的組合在一起，讓視覺保有一致性，很多網友表示只要用過這個系列之後就無法購買其他的檔案盒了！

用無印良品MUJI商品打造日系質感生活

以上就是2022年的室內家具、生活廚房用品、收納用品的熱銷排行榜，雖然很難一次將整個空間都統一換成一樣的風格，不過無印良品的商品幾乎每一樣都可以互相搭配使用，跟著排行榜指南每次汰舊換新一點點，最後一定也能打造自己心目中的日系質感生活。

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局部設計．MUJI式的細節（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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