用IKEA同Daiso價錢砌出MUJI無印良品味道　即睇翻新前後驚人對比

KUN是日本一位20多歲的小哥。作為一名鋼筋大直男，KUN自稱「毫無審美」，工作也非常忙碌。所以不僅沒有女朋友，自己的生活過的也比較將就。但是，似乎每一個單身狗身邊，都有一對恩愛又熱心腸的情侶朋友。這次，KUN的一對情侶朋友決定對他的房間進行大改造。



首先我們來看看房子原本的樣子，看看它存在哪些問題。問題一：傢具的高度不齊，高高的書架放在書桌旁邊，會給人帶來一種壓迫感，讓房間顯得十分局促。問題二：顏色太多，一眼看過去不僅有白色、深棕色、黑色和原木色，書架上的書也增添了很多顏色，顯得空間更加雜亂。問題三：沒有任何裝飾，房間裏沒有任何裝飾的話，就會顯得房間冷清又單調。想要有個溫馨的房間，一些小裝飾是必不可少的。

這對情侶朋友總結完原因之後，開始對房間進行設計，他們先從網上找了一副參考圖。然後確定了房間要以「黑白灰」三種顏色作為基調，還參考了一些綠植的搭配。確定了設計風格之後，就開始瘋狂的買買買了。他們逛了IKEA宜家和Daiso大創，買了以下幾件裝飾物，最後再經過自己DIY等一系列的改造。小哥的房間最後變成什麼樣了呢？

用IKEA、Daiso變出MUJI風之家 點擊放大瀏覽改造前後驚人對比👇👇👇

+ 25

推開門簾，映入眼前的就是一個寫字桌，寫字桌的右側是大面積的百葉窗。前後對比一下，是不是整個房間通透明亮了許多？寫字桌的區域日美醬也很喜歡，對比之前有壓迫感的空間，現在的空間舒適很多。桌面上不要放太多的物品，只放一些常用的物品，還可以起到裝飾的作用。

至於其他常用的，卻不那麼好看的東西，可以隱藏在書桌的下方。既保持了桌面的整潔，取放也非常的方便哦！而那些雜亂的電線，可以用一個盒子收納起來，顏值高收納性又強。一些五花八門五顏六色的零食，也可以用收納盒藏起來哦！還有這個很有藝術氣息的角落，瞬間把房間的格調提升了N個level。同樣是選用大容量的收納盒，把零碎的物件通通收納起來。

接下來再來看看房間另一側的佈置，首先是一個落地鏡，比起之前的鏡子，現在的這個真是大了不少。鏡子旁的植物也成了這個小空間的點睛之筆。最後再來看看這堵「寂寞的牆」，大面積的留白會顯得有些無聊。但是簡單的掛上一件衣服，一個包包一個帽子，都能讓這個空間增色不少。床頭放一盞小夜燈，氛圍感拉滿彰顯好品味。對了，還記得那些五顏六色的書嗎？現在它們全部被收納到衣櫃裏啦！其實小哥哥的衣櫃還挺大，合理利用收納空間，衣服和雜物絲毫不衝突哦！

這就是改造後的家：極簡、溫馨、乾凈、整齊。哪怕是小空間、小預算也能有著翻天覆地的變化。這樣的小屋，你喜歡嗎？

MUJI亦曾為進軍二手市場改造舊樓 也來看看官方的「教科書式」示範（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 8

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】