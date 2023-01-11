【MUJI無印良品2022銷量排行榜．食品護膚】懶人撈飯醬包不止咖哩

無印良品MUJI每年公布的熱銷排行榜都十分受到注目，上一篇我們介紹了2022年室內家具・生活廚房用品・收納用品的榜單之後，本篇要繼續來介紹食品調理包、零食點心、保養化妝類別的排行榜。



究竟是哪些美味的食物和保養化妝品在今年最受到日本網友的喜愛，馬上揭曉給大家！

【懶人包】一個圖輯看清MUJI無印良品2022食品調理包、零食點心、保養化妝品銷量排行榜（點擊放大瀏覽）：

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1.食品調理包 TOP5

第五名 淋飯醬包 胡麻味增擔擔湯（ごはんにかける 胡麻味噌担々スープ）

對主婦來說無印良品推出的淋飯醬包一直都是居家常備的好物，只要打開來淋在熱熱的白飯上立刻可以享用美味的一餐。食品調理包第五名的是胡麻味增擔擔湯口味的淋飯醬包，恰到好處的辛香料刺激，即使怕辣得朋友也會一口接一口停不下來。

第四名 豬肉味增湯（素材を生かした味噌汁 豚汁）

無印的沖泡湯塊真材實料，沒有多餘的添加物只有滿滿的食材本身，沒有時間煮湯或是嘴饞想要吃點小東西的時候都很適合沖一杯來飲用。這次上榜的是豬肉味增湯口味，滿滿的蔬菜營養又健康。

第三名 韓國海苔飯捲（キンパ（韓国風のりまき））

使用麻油將微辣的牛肉加上玉子燒等6種食材完美融合一起，他的美味還讓日本網友做出了有了這個就不用去韓國料理店了這樣的評論。這款冷凍的海苔飯捲非常方便，從冷凍庫拿出來微波加熱後放涼即可食用，也是媽媽們的便當菜好幫手。

第二名 淋飯醬包 八寶菜（ごはんにかける 八宝菜）

第二名又是淋飯醬包上榜，八寶菜嚴格說起來是粵菜，傳到日本後十分受到歡迎，現在已經是日本中華料理店必有的菜色之一。八寶菜淋飯醬包可以吃到完整的鳥蛋和切成大塊的蔬菜，口感豐富又美味！

第一名 奶油雞肉咖哩（素材を生かしたカレー バターチキン）

喜歡無印的朋友一定都吃過異國咖哩系列的調理包吧！榮登食品調理包第一名的就是奶油雞肉咖哩2辛口味，使用三種番茄熬煮出來的基底加入腰果和酥油讓口感更加綿滑溫合，沾滿醬汁的大塊的雞肉看起來就超好吃！

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2. 零食點心 TOP5

第五名 一口威化餅 巧克力奶油口味（ひとくちウエハース チョコクリーム）

一口尺寸的巧克力奶油威化夾心餅，好吃價格又親民榮登零食點心類的第五名。包裝輕巧攜帶也很方便，很適合放在小包包裡面當作備用點心。

第四名 蝴蝶碎片 酸奶洋蔥口味（クラックプレッツェル サワークリームオニオン味）

蝴蝶脆片一直是無印良品的熱賣商品之一，酸奶洋蔥豐富的味道加上酥脆的口感。一口一口不知不覺就吃完一包，日本的年輕人也很喜歡拿這個當作下酒菜搭配啤酒最速配。

第三名 大包裝 鹽味巧克力派（大袋 塩チョコスティックパイ）

這次獲得第三名的是大包裝的鹽味巧克力派，層層的派皮包裹著香濃巧克力，最外層撒上鹽粒烘烤而成，甜而不膩十分美味。14入的單獨包裝即使拆封也不容易受潮，很多家庭都會買來囤貨。

第二名 無選別 草莓白巧克力（不揃い ホワイトチョコがけいちご）

冷凍乾燥的草莓外層裹上厚厚白巧克力，看到這個造型是不是很容易聯想到北海道的六花亭的招牌商品。不過無印良品的無選別草莓白巧克力價格非常親民，想吃的時候就可以來一包，吃得開心又不傷荷包。

第一名 無選別年輪蛋糕 香蕉口味（不揃い バナナバウム）

相信到這裡大家應該都已經猜到零食點心類的第一名就是百年不變的無選別年輪蛋糕香蕉口味，這款香蕉年輪蛋糕好吃到讓平常沒有喜歡香蕉的朋友也會不由自主的購買。其他口味的年輪蛋糕也十分熱門，幾乎每個結帳的人明細都會有一項是年輪蛋糕。

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３. 保養彩妝類 TOP5

第五名 唇部潤澤精華液（リップエッセンス）

保養彩妝類第五名是唇部潤澤精華液，使用植物性潤澤成分如：洋甘菊花精華、荷荷芭種子油、乳油木果脂、杏核油之外還加入了保濕成分的玻尿酸鈉，能夠防止雙唇乾燥並賦予雙唇滋潤和光澤，沒有多餘的添加物使用起來更安心。

第四名 指緣油（ネイルケアオイル）

一到到換季手就很容易乾裂，日本人非常重視手部的整潔與保養，使用能軟化指緣角質的指緣油後可以更輕鬆去除硬皮。這款指緣油添加洋甘菊精華、荷荷芭籽油、乳油木果油、杏仁油、玻尿酸鈉等成分，無添加香料、礦物油、防腐劑、酒精，每天用也不會傷皮膚。

第三名 指甲滋養油（ネイルケアオイル）

指甲滋養油和指緣油幾乎是使用一樣的植物潤澤成分製造，天然無添加，不過這款是針對甲面保養的產品，給予乾燥的指甲溫和滋潤，容易被肌膚吸收用來做指尖馬殺雞也很適合。

第二名 荷荷芭油（ホホバオイル）

輕油保養的最佳好幫手荷荷芭油是無印良品必收的好物之一，從登上保養彩妝類第二名的是200ml的大包裝就知道鐵粉一定都帶大瓶的回家使用。荷荷芭油內含有豐富的與人體皮膚相同存在的成分，透過不含香料與色素的植物油溫和滲透肌膚以保持油水平衡並防止乾燥，對敏感肌的人來說低刺激用起來相對放心，是可以全身使用的萬用商品。

第一名 敏感肌高保濕化妝水（化粧水敏感肌用 高保湿タイプ（大容量））

保養彩妝類的第一名是敏感肌高保濕化妝水400ml大容量，敏感肌系列的化妝水推出後可說是敏感肌人的救世主，除了高保濕款之外還有滋潤、清爽、藥用美白、藥用美白高保濕這幾個品項，可以根據肌膚當時的狀況或季節選擇。不知道選什麼當然就是入手基本款的高保濕準沒錯！

跟著無印良品年末排行榜，美食不錯過保養更簡單

日本無印良品真的有好多無添加又美味的食品每一樣都好想買來吃吃看，不過目前排行榜上香港能入手的選項並不齊全，有機會去日本務必買來吃吃看！無印的保養品不用花大錢就可以給身體需要的滋養及潤澤，尤其是敏感肌系列更是一定要試試看的好物。

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局部設計．MUJI式的細節（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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