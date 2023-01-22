Lunar New Year才對？韓國教授推農曆新年正名運動遭中國網民洗版

韓國一名大學教授發起把農曆新年的英文從「Chinese New Year」改名為「Lunar New Year」的運動引發中國網民不滿。他1月21日在Facebook分享中國網民的留言。



韓國首爾私立大學誠信女子大學教授徐坰德18日在包括Facebook和Instagram在內的社交媒體稱，世界各地很多人都在使用「Chinese New Year」來形容農曆新年實在令人遺憾。

徐坰德舉例，聯合國正式發行的郵票，以及包括美國蘋果公司（Apple）和Nike（耐克）在內的全球企業都以「Chinese New Year」稱呼農曆新年。

他表示，農曆新年並非中國獨有節日，也是韓國、越南及菲律賓等亞洲國家節日，所以應把英文譯法改成「Lunar New Year」。

韓國首爾私立大學誠信女子大學教授徐坰德1月18日發起把農曆新年的英文從「Chinese New Year」改名為「Lunar New Year」的運動後，大量中國網民到貼文下留言。（Instagram@seokyoungduk）

徐坰德21日在Facebook稱，有中國網民湧入他社交網絡平台的個人賬號下留言，進行不分青紅皂白的攻擊。

這些留言包括「韓國偷竊中國新年」、「農曆新年是中國發明」、「Chinese New Year，絕對正確」和「不要偷中國傳統元素」等。